L'Ajuntament de Cercs analitza un primer projecte de la incineradora

L'Ajuntament de Cercs ha rebut un primer projecte de la planta incineradora de residus per part de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA), segons ha explicat aquest dilluns l'alcalde Jesús Calderer en una trobada amb la premsa. La finalitat d'aquest nou pas en el futur de la incineradora és que els serveis municipals de l'Ajuntament avaluïn el contingut del projecte i decideixin si tenen suficient informació o bé en volen demanar més.

Aquest no és encara el projecte definitiu de la incineradora, que serà d'exposició pública, sino que és el primer document que va realitzar l'empresa i que la OTAAA ha fet arribar als diferents organismes implicats perquè aquests facin una primera valoració i diguin si aquesta documentació és suficient per realitzar els seus informes.

L'Ajuntament de Cercs té ara 30 dies per valorar el seu contingut. Calderer ha exposat que l'enginyer municipal l'estudiarà i dins de les seves competències el consistori valorarà si cal demanar més informació a l'empresa EM Spain Waste & Treatment per completar el projecte que serà definitiu i públic. Aquest primer projecte també l'ha rebut Urbanisme, Medi Ambient i l'ACA amb el mateix objectiu, realitzar un primer estudi tècnic per demanar més informació per elaborar els informes definitius.

Segons ha explicat Jesús Calderer, el projecte de la incineradora va seguint el seu tràmit tenint en compte l'aturada que ha provocat el coronavirus. El batlle també ha afirmat que han traslladat el projecte a la oposició municipal perquè n'estiguin al corrent i el puguin valorar.

Tot i el rebuig nascut des d'un primera moment a la comarca en contra de la incineradora, la posició de l'equip de govern de Cercs envers la planta segueix sent la que va agafar des d'un inici. Calderer ha exposat que "davant d'una inversió de 300 milions d'euros, 100 llocs de treball i tota l'economia que es pot generar al voltant, nosaltres d'entrada no podem dir que no, i més ara, després del coronavirus, amb la pressió que pot haver-hi de cara a una pèrdua econòmica important a la comarca i al país, encara hem de dir amb més raó que el projecte s'ha d'estudiar per arribar a una conclusió final".