La recerca d'un paradís lluny de la multitud

Davant la impossibilitat de desconnectar en una illa deserta, alguns turistes han vist en l'alt Berguedà un destí factible. És lluny d'aglomeracions i ofereix molts espais naturals. Les famílies que més frisaven per marxar de la ciutat no s'hi han pensat gaire i, el cap de setmana en què s'ha pogut circular lliurement per tot el país, han posat la directa de l'autocaravana cap a algun càmping d'aquestes contrades del Prepirineu català. Molts ja coneixien la zona i n'hi ha que hi han anat inusualment aquest dies perquè saben que és un lloc on no hi ha una multitud de turistes.

«En aquesta època de l'any, i durant tot el juliol, amb la parella i els dos nens habitualment anem a la platja, però hem pensat que estaria ple de gent. Buscàvem un lloc tranquil i en plena natura. Normalment venim a l'alt Berguedà a la tardor, però aquest any hi passarem tots els caps de setmana des d'ara fins a final de juliol», assenyalava Maria del Mar Hernández, veïna d'Olesa de Montserrat. Dissabte va arribar al càmping El Berguedà, a prop dels municipis de Vallcebre, Guardiola i Saldes, i allà es va trobar amb altres campistes que ja coneix, que hi van habitualment i que feia mesos que no veia.

Alguns dels campistes només hi han anat el cap de setmana, però n'hi havia que ja s'havien instal·lat per passar-hi el pont de Sant Joan. Algunes demandes dels clients del càmping deixaven entreveure que la nova normalitat és un intent de dur un estil de vida semblant al d'abans de la pandèmia, però el temor al contagi encara hi és, i molts prenen unes precaucions impensables abans de la crisi sanitària. Són conscients que calen mesures de seguretat.

Els responsables del càmping indiquen que alguns clients, quan arriben i busquen una parcel·la, miren d'estar lluny d'altres que ja s'hi han instal·lat i, així, evitar un contacte directe amb la resta de turistes, de manera que prefereixen mantenir les distàncies.

«Aquí no hi ha gaires inconvenients per mantenir les distàncies». Era un dels motius de Josep Cobo, un veí de Martorell de 58 anys, per haver escollit la destinació berguedana, on ha anat amb la seva dona i el gos. «És a prop de la nostra ciutat. Ja coneixíem la zona i ens agrada molt perquè és tranquil·la. Els dies que estiguem aquí sortirem a passejar pels entorns naturals del càmping», explicava mentre descansava tot fullejant el diari. El cap de setmana han arribat sobretot turistes del Bages, el Baix Llobregat i de Barcelona que asseguraven arribar amb moltes ganes de desconnectar després de tres mesos sense poder anar a la muntanya.

Francesc Santalla, responsable del càmping El Berguedà, agraïa l'arribada de turistes després d'uns mesos de «molta incertesa». El pont i les reserves de les properes setmanes han fet millorar les expectatives del negoci en una temporada que a l'inici de la pandèmia molts donaven per perduda. «Tot i això, no vol dir que aconseguim recuperar tot el que hem perdut perquè habitualment un quart dels clients que tenim són estrangers i aquest estiu no hi comptem», emfatitza. Ell està al capdavant d'un negoci de caire familiar, però assegura que altres càmpings amb una estructura de negoci més gran –com els que hi sol haver a les zones costaneres– patiran aquest estiu. «Les despeses són altes i si hi ha treballadors que s'han de pagar, els costos són més elevats. Per això encara nosaltres estem de sort», explica.

En aquest càmping hi havia el 60% d'ocupació el cap de setmana i preveien arribar al 90% en els propers dies. És un pont complicat perquè el dia festiu és dimecres, però Santalla assegura que hi ha tantes ganes de sortir a desconnectar que hi ha turistes que han reservat per a tota la setmana. «Habitualment teníem dues reserves per dia, però ara anem cap a 10 o 12 de diàries», afegeix.

A Vallcebre, el paisatge d'aquest petit poble ha canviat el cap de setmana. Les terrasses que hi ha a les tres cafeteries del poble estaven gairebé plenes, sempre respectant les distàncies. Hi ha moltes persones que tenen la segona residència al municipi i aquest cap de setmana hi han tret el cap per passar-hi uns dies. «És molt similar a un cap de setmana normal d'estiu», explicava la propietària del bar Bugui, Lourdes Yuste.