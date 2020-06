Creu Roja Berguedà atén 70 noves famílies en el transcurs de la crisi

Creu Roja Berguedà ha atès durant la pandèmia una cinquantena de famílies de la comarca que mai abans havien necessitat els seus serveis. A més, ha ajudat una vintena de famílies que ja havien estat en contacte amb l'entitat en el passat i que com a conseqüència de la crisi sanitària han tornat a requerir dels seus serveis.

L'organització humanitària ha viscut un augment important de persones que, per haver perdut la feina o bé perquè estan en el marc d'un ERTO, no podien fer front al pagament del lloguer o dels subministraments elementals. Creu Roja Berguedà els ha proporcionat suport amb ajudes directes o bé amb assessorament per sol·licitar ajudes públiques.

L'entitat berguedana apunta que l'aparició d'usuaris nous que han perdut la feina, i les necessitats creixents de les famílies en situacions ja vulnerables, «fan preveure que la crisi derivada del coronavirus serà dura i llarga. Hi ha desnonaments que s'han aturat amb l'estat d'alarma, però que es poden reprendre quan obrin els jutjats, i hi ha famílies que tenen l'aigua i la llum garantida mentre duri la pandèmia, però potser no d'aquí a uns mesos». Creu Roja Berguedà creu que per fer front a aquesta nova emergència social, caldrà reforçar els serveis de l'entitat i per aquest motiu fa una crida a aconseguir més socis i sòcies, com els que ja s'han donat d'alta les últimes setmanes, i més voluntariat, que també ha crescut al Berguedà durant la fase més dura de la covid-19.

Creu Roja Berguedà, a través del servei Ocupa't, ha fet d'intermediària en les ofertes de 33 empreses de la comarca i ha atès 140 persones que buscaven feina. Tot i que moltes empreses han tancat pel coronavirus, alguns serveis bàsics han necessitat reforços de personal, especialment l'Hospital Sant Bernabé de Berga i diverses residències de gent gran de la comarca.

L'entitat també ha reforçat durant la crisi de la covid-19 els serveis d'atenció a les famílies vulnerables amb les quals ja treballava. En primer lloc, amb el seguiment de gent gran, a qui durant el confinament les voluntàries han acompanyat a distància, recomanant-los activitats cognitives o oferint-los lots amb material bàsic. I en segon lloc, també s'han atès els nens del programa Èxit Escolar, amb una atenció telefònica per assegurar que tenien connexió a Internet i que podien seguir les activitats de l'escola.