«El primer dia veies la cara de felicitat dels nens, tenien ganes de tornar a jugar»

Una setantena de nens i nenes participen des d'aquest dilluns en la vuitena edició del Campus Estiu Gironella, enguany marcat per les mesures de seguretat per la covid-19. Les estades esportives d'iniciació al voleibol i al bàsquet son organitzades pel Club Volei Gironella i la seva responsable, Laura Racero, explica a Regió7 que per culpa de la pandèmia no ha estat gens fàcil tirar endavant el campus, que finalitzarà el proper 31 de juliol. «Hem hagut de fer protocols específics per poder realitzar el campus, formar als responsables en mesures d'higiene i seguretat o posar gels hidroalcohòlics a les instal·lacions», explica Racero.

La responsable del Campus Estiu Gironella creu que el treball previ d'organització i estudi de totes les mesures de seguretat ha estat més costós que no pas l'inici de activitat al pavelló municipal, ja que els infants segueixen al peu de la lletra les indicacions i respecten les mesures adoptades. «Els nens han de venir amb mascareta per realitzar els trajectes conjunts i un cop dins l'activitat funcionen amb grups de convivència de 10 persones, incloent-hi el monitor. Aquests grups reduïts tenen el seu propi vestuari i ho fan tot junts», exposa Racero.

En les edicions anterior del campus la xifra d'inscrits doblava l'actual, ja que tenien uns 130 nens inscrits i ara en son 70. Racero opina que aquesta davallada s'explica per «la por de les famílies» però tot i això en els dos primers dies del Campus tot ha anat d'allò més bé i es mostra molt satisfeta. «El primer dia veies la cara de felicitat dels nens. Tenien moltes ganes de fer coses, de tornar-se a veure i de jugar», diu Racero. A més de voleibol i bàsquet, els joves participants a les estades gironellenques també gaudeixen d'altres altres activitats al poble, com per exemple curses d'orientació, bicicleta o anar a la piscina.

Laura Racero afirma que la decisió de realitzar enguany el campus d'estiu tot i la pandèmia ha estat per donar un cop de mà a les famílies i també per lliurar als infants una alegria després del confinament. «En el moment de preparar el campus i veient el moment en el que ens trobàvem la intenció era no fer-lo, però al relaxar-se la situació en les últimes setmanes ho vam valorar i vam decidir tirar endavant per ajudar a les families», acaba la responsable.