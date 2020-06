La Flama del Canigó arriba a l'Ajuntament de Berga en una recepció atípica

La pandèmia no ha evitat que la Flama del Canigó hagi arribat aquesta tarda a l'Ajuntament de Berga. Roser Valverde, regidora de Cultura del consistori berguedà, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a un grup de berguedans que per sisè any consecutiu han transportat la flama en bicicleta des del coll d'Ares.

Tot i que la flama ha pogut arribar, la recepció ha estat marcada per les mesures de seguretat i l'absència de les entitats. A l'entrada a la plaça Sant Pere de Berga a les 17.00h no s'ha produït la tradicional rebuda per part de les entitats de la ciutat, ja que les mesures sanitàries del coronavirus han obligat a fer una recepció de la flama sense aglomeracions i sense públic.

Per continuar amb les celebracions d'aquesta revetlla de Sant Joan atípica marcada per la pandèmia, a les 21.00h Òmnium Berguedà farà públic un vídeo a les xarxes socials on hi apareixen persones de diferents municipis de la comarca encenent el peveter a distància.

Amb el vídeo també es vol retre homenatge al personal sanitari per reconèixer la seva tasca en la lluita constant contra el virus. En aquest sentit, el manifest d'enguany serà llegit per la farmacèutica berguedana Maria Cosp i es podrà escoltar dins el mateix vídeo que difondrà l'entitat cultural.

Per finalitzar la nit de revetlla, Òmnium Berguedà convida als berguedans, a partir de les 22.00h, a posar una espelma encesa als balcons de totes les cases en record de les persones que han perdut la vida per culpa de la covid-19 i també per tenir un record per als presos polítics i exiliats.