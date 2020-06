El turisme rural de la Catalunya Central preveu penjar el cartell de complet gràcies als clients de proximitat

Les cases de turisme rural de la Catalunya Central podrien penjar el cartell de complet aquest estiu. Les reserves, la majoria fetes aquests darrers dies, fan que en algunes zones ja comencin a rondar el ple, especialment a l'agost. La gran diferència, però, és que enguany i arran de la pandèmia, el client principal és ara el de proximitat, amb un predomini del procedent de l'àrea metropolitana, i que es decanta per fer estades més llargues. "Busquen el contacte amb la natura després d'estar cansats d'haver-se passat tants dies tancats a la ciutat", justifica Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.

Al Berguedà, segons dades des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, l'ocupació ronda el 80% a l'agost. El juliol està per sota, però la tendència dels darrers dies és a l'alça. "Ja de per si l'agost s'acostuma a omplir, però els números del juliol estan per sobre de l'habitual, especialment entre setmana", explica el president de l'entitat, Oriol Baños.

La covid-19 ha comportat que molts catalans optin per aquest turisme de proximitat. És el cas de l'Aitor Álvarez, resident a Barcelona, i que aquesta setmana està amb tres famílies més passant el Sant Joan en una casa de turisme rural de Casserres. Van reservar ara fa un mes i mig, confiant que la desescalada evolucionés favorablement i s'hi poguessin desplaçar. "Aquí els nens poden jugar, l'entorn és privilegiat i hem pogut fer teletreball durant la setmana", explica. També l'Albert Guash, que fa estada amb ells, subratlla com necessitaven de la "natura" després de tants dies tancats.

Dos hostes teletreballant | ACN

Les famílies de l'Aitor i l'Albert s'allotgen a la Barraca, a Casserres, una de les quatre cases de turisme rural que té la família Niubò –tres al Berguedà i una al Moianès. La seva responsable, Núria Niubò, explica que van obrir amb la fase 2, però que no ha estat amb la represa i la lliure mobilitat, que han començat a omplir. "Estem contents, tenim el que queda de juny, juliol i agost pràcticament ple", reconeix.



Canvi de perfil

A diferència del que és habitual, els responsables de les cases de turisme rural de la Catalunya Central preveuen que serà el client català el que els podria "salvar la temporada". "Habitualment a l'agost hi ha més estranger, i ara pràcticament, de fora, només tenim les reserves anteriors a la pandèmia que no es van anul·lar", explica Niubó, que també ressalta com el client català, "que habitualment optava per passar un parell de dies", ara lloga per tota la setmana.

Una situació similar és la que es viu al Solsonès. Pilar Bielsa, presidenta de l'Associació de Turisme Rural El Solsonès, explica que "pinta bé l'estiu, però venim d'una situació catastròfica". Comparteix que l'agost està "força ple" i que ara s'estan despertant les reserves pel juliol, quan és previst que obrin la majoria de les cases. Encara, però, queden allotjaments lliures. "Molts han optat per la prudència i esperar que no hi hagués limitacions de mobilitat per reservar", diu, tot ressaltant, també, el clar predomini del client català.

Una família fent estada a La Barraca de Casserres | ACN

Cases senceres o habituacions

A hores d'ara, però, segons les cases de turisme rural, hi ha més tendència a voler reservar aquelles masies que són senceres en lloc d'habitacions malgrat que, destaquen, es garanteix la separació entre uns i altres, així com la desinfecció. És el cas, per exemple, de la Torre d'en Bofill, a Cardona. Amb cinc habitacions i, malgrat que ja descartaven llogar-les totes alhora, la seva propietària explica que alguns clients fixes els han comentat "que no els hi fa massa gràcia venir pel risc de contagi". De moment tenen reserves per l'estiu, especialment pels caps de setmana, i confien "en el client d'última hora".

Des de la Federació d'AgroTurisme de les Comarques de l'Interior de Catalunya, el seu president, Josep Maria Solé, comparteix que hi ha tendència a voler llogar cases senceres. "No volen compartir espai amb ningú, els dona seguretat", opina.

Nens jugant a la piscina de La Barraca | ACN

L'Alta Anoia «s'anima»

En el cas de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, president de l'Associació per al desenvolupament de l'Alta Anoia destaca que després de donar-ho "tot per perdut", quan van haver de tancar, ara sembla que la situació comença a "animar-se". A hores d'ara, explica, ja s'han començat a activar les reserves pel juliol i, especialment, l'agost. Pel que fa al perfil, són clients que procedeixen també majoritàriament de l'àrea metropolitana que, amb família i amics, busquen "un lloc tranquil".

També a Osona les perspectives del turisme rural són bones i confien en poder assolir una exitosa campanya aquest estiu.