Berga obre la piscina aquest divendres amb mesures especials i preus reduïts

Berga inaugurarà la temporada d'estiu aquest divendres amb l'obertura de la piscina municipal. L'Ajuntament aplicarà una sèrie de mesures preventives per adaptar el servei a les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19. En concret, es restringirà l'aforament màxim de l'equipament i els diferents vasos d'aigua, s'establiran dues franges horàries per poder fer ús de les instal·lacions, es reduiran les tarifes per accedir a les piscines i es comptarà amb el personal de Protecció Civil per realitzar el control d'accés, entre d'altres.



Accés a l'equipament



L'equipament comptarà amb una entrada i una sortida diferenciades per evitar les aglomeracions de persones. L'entrada a la instal·lació es realitzarà per la porta situada al costat dels vestidors, mentre que la sortida s'efectuarà per la zona propera a la piscina de nadons. L'horari d'obertura de les piscines durant l'estiu de 2020 es dividirà en dues franges: la franja de matí (de 10 a 14:30h) i la franja de tarda (de 15:30 a 20h). La instal·lació romandrà tancada de 14:30 a 15:30h per poder realitzar les tasques sanitàries de desinfecció.



Mesures preventives d'higiene i seguretat



Es prendrà la temperatura corporal a les persones que vulguin accedir a l'equipament. Si la temperatura és igual o superior a 37,3ºC, no es permetrà l'accés a les instal·lacions. També serà necessari desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i fer ús de la mascareta en el moment d'accedir a l'equipament i sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat entre persones. Els usuaris i usuàries hauran d'utilitzar obligatòriament les dutxes exteriors abans i després de banyar-se a la piscina i no es podrà fer ús de les dutxes situades a l'interior dels vestidors. Els vestidors estaran fora de servei, però sí que es podran utilitzar els lavabos.



Aforament de les instal·lacions



Els diferents espais de l'equipament tindran un aforament limitat i variable en funció de l'evolució de les normatives sanitàries vigents. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Berga apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva dels usuaris i usuàries a l'hora de respectar les normes d'ús i les distàncies de seguretat amb l'objectiu d'evitar l'aplicació de restriccions que impliquin la llibertat de moviment a la zona de gespa o descans i als vasos d'aigua (piscines).



Reducció de les tarifes de bany



L'Ajuntament de Berga ha reduït les tarifes d'accés i ús de les instal·lacions de bany durant aquest estiu a causa de la Covid-19. Els nous preus contemplen el pagament d'1,50€ per als infants de 4 a 14 anys, les persones de 15 a 64 anys i les persones que disposin del carnet de pensionista o discapacitat. Els grups d'estades esportives pagaran 0,50€ i també hi haurà la possibilitat d'adquirir un abonament infantil i adult per a 10 serveis que costarà 12€ i serà personal i intransferible.



Senyalització informativa



L'equipament comptarà amb cartells i senyalització informativa sobre les normes d'ús de les piscines, així com de les mesures excepcionals d'aforament, higiene i seguretat que es portaran a terme a causa de la pandèmia de la Covid-19.