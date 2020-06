Berga obre avui la piscina municipal amb mesures i preus reduïts

Berga inaugurarà la temporada d'estiu aquest divendres amb l'obertura de la piscina municipal. L'Ajuntament aplicarà una sèrie de mesures preventives per adaptar el servei a les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19. En concret, es restringirà la capacitat màxima de l'equipament i els diferents vasos d'aigua, s'establiran dues franges horàries per poder fer ús de les instal·lacions i es comptarà amb el personal de Protecció Civil per realitzar el control d'accés. L'Ajuntament ha reduït les tarifes d'accés i ús de les instal·lacions de bany durant aquest estiu. El nou preu és d'1,50 euros per als infants de 4 a 14 anys, les persones de 15 a 64 anys i les persones que disposin del carnet de pensionista o discapacitat. Els grups d'estades esportives pagaran 0,50 euros i també hi haurà la possibilitat d'adquirir un abonament infantil i adult per a 10 serveis.