El mercat de Berga recupera aquest dissabte la totalitat de les parades

El Mercat setmanal del passeig de la Indústria de Berga recuperarà el 100% de les parades habituals a partir d'aquest dissabte. La pandèmia de la covid-19 va afectar l'activitat dels mercats de venda no sedentària i va comportar una reducció dels paradistes per tal d'evitar la propagació del coronavirus.

Tot i això, l'Ajuntament de Berga ha mantingut la celebració del mercat setmanal durant la pandèmia per tal de garantir l'abastament de productes frescos a l'aire lliure i les parades alimentàries no han aturat la seva activitat en cap moment del confinament total. El sector dels productes tèxtils, calçat i complements havia quedat exclòs del mercat a causa de les restriccions, però els paradistes s'han anat incorporant de forma esglaonada durant el desconfinament arribant a recuperar aquest dissabte el nombre habitual de parades que tenien presència al mercat abans de l'inici de la pandèmia. En la nova fase de la represa iniciada recentment, el mercat mantindrà la distribució de les parades d'acord amb les mesures preventives de seguretat dels mercats de venda no sedentària adoptades durant la Fase 1 del desconfinament.

Les característiques del mercat setmanal i el seu emplaçament permeten que es pugui mantenir la distància de separació entre parades de 2 metres i l'habilitació d'espais amplis per a la circulació dels vianants. "Les mesures adoptades fins avui al mercat setmanal han estat ben valorades tant per la població com pels mateixos marxants, que s'han mostrat contents de l'aposta del consistori per mantenir el mercat amb les parades essencials d'alimentació, primerament, així com per facilitar el muntatge al 100% dels paradistes", tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, que també ha agraït la bona predisposició dels paradistes i la seva ràpida adaptació a les noves circumstàncies.



Distribució de l'espai i senyalització del mercat



Les parades se seguiran instal·lant a la part central del passeig de la Indústria formant dues línies paral·leles, des de la plaça de Viladomat fins a la rotonda del CAP Berguedà, deixant lliure els espais laterals del Vall. La distància entre parades es mantindrà en, almenys, 2 metres. En diversos punts del mercat es distribuirà gel hidroalcohòlic per a què els usuaris i usuàries puguin fer-ne ús i els paradistes també tindran gel desinfectant a disposició dels clients. L'Ajuntament de Berga ha proveït d'aquest material als marxats en el marc de la campanya per a la reobertura segura del mercat setmanal, iniciada fa setmanes, i que també incloïa un protocol de bones pràctiques sobre seguretat i higiene a tots els paradistes i guies amb recomanacions específiques pels diferents sectors de venda presents al mercat setmanal.

Per últim, també es mantindrà la senyalització de les mesures de seguretat adreçades als paradistes i la clientela mitjançant cartells col·locats en diferents zones del mercat. Entre altres mesures de prevenció, es demana a la població que faci ús de la mascareta i que s'evitin aglomeracions per mantenir així els espais de seguretat.