El poble més petit de Catalunya té el pressupost més gran en el pla de millora de camins municipals

Gisclareny, el poble amb menys habitants de Catalunya, és el que més diners rebrà en el Pla de Camins 2020 de la Diputació de Barcelona, amb un total de 33.022,77 euros. Els municipis més beneficiats en el programa de millora de camins municipals són els que menys habitants tenen, ja que el repartiment s'ha fet tenint en compte el nombre de quilòmetres de camins per municipi i també per criteris socials i de desenvolupament. El petit poble berguedà té un total de 54 quilòmetres de camins i 25 habitants, el que li ha atorgat la màxima puntuació entre 264 municipis.

La Diputació de Barcelona ha aprovat una dotació de 10 milions d'euros per als exercicis 2020 i 2021 i ha fet públic el repartiment per al 2020, que correspon a la meitat, 5 milions d'euros. Els destinataris d'aquest programa, que forma part de la primera fase del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social de la província després de la crisi sanitària, són 264 ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants. Grans capitals com Manresa o Igualada en queden fora. A la Catalunya Central hi ha 105 pobles que rebran un total de 2.412.938,17 euros, el que significa el 48,26% del total dels cinc milions d'aquest 2020. El Berguedà és la comarca del territori amb més aportació econòmica, amb un total de 778.594,83 euros. Gisclareny és el poble que més en rep i Berga, amb 8.642,96 euros, el que en rep menys. L'Anoia en rebrà 729.141,83 i el Bages 601.490,98 euros. A la comarca bagenca, els que més en rebran seran Mura, Talamanca i Gaià, amb un total de 30.780,95 euros cadascun. A la part baixa, el que menys en rebrà serà Sant Joan de Vilatorrada, amb 10.044,62 euros.

El Pla de Xoc de la Diputació de Barcelona per fer front a la pandèmia de la covid-19, dotat amb 100 milions d'euros, està format per cinc línies de suport entre les quals hi ha el programa de camins. El programa vol afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l'economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i altres serveis o equipaments. El diputat d'Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, ha remarcat que «la Diputació de Barcelona ha impulsat el pla de camins des del convenciment, perquè així ens ho han manifestat sempre els ajuntaments, de la necessitat de mantenir en òptimes condicions els camins municipals com a vies essencials per a la mobilitat dels municipis».