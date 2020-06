El mercat de Berga recupera totes les parades habituals i manté les mesures

El mercat setmanal del passeig de la Indústria de Berga recuperarà avui el 100% de les parades habituals. La pandèmia de la covid-19 va afectar l'activitat i va comportar una reducció dels paradistes per tal d'evitar la propagació del virus. Tot i això, l'Ajuntament de Berga ha mantingut la celebració del mercat setmanal durant la pandèmia per tal de garantir l'abastament de productes frescos a l'aire lliure i les parades alimentàries no han aturat la seva activitat en cap moment. El sector dels productes tèxtils, de calçat i complements havia quedat exclòs del mercat a causa de les restriccions, però els paradistes s'han anat incorporant de forma esglaonada durant el desconfinament, fins a arribar a recuperar aquest dissabte el nombre habitual de parades que tenien presència al mercat abans de l'inici de la pandèmia. En la nova fase de la represa iniciada recentment, el mercat mantindrà la distribució de les parades d'acord amb les mesures preventives de seguretat. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha explicat que «les mesures adoptades han estat ben valorades tant per la població com pels marxants, que s'han mostrat contents de l'aposta del consistori per mantenir el mercat amb les parades essencials d'alimentació».