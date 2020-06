La remodelada oficina de turisme de Berga reobre

? L'oficina de turisme del Berguedà ha reobert al públic i per aquest motiu va ser el lloc escollit per realitzar la presentació de la campanya «Al Berguedà, celebrem la vida». Després de gairebé mig any en obres, tenint en compte l'aturada per la pandèmia, la instal·lació torna a acollir turistes. «Des de fa una setmana s'ha reobert l'edifici a l'atenció als turistes, però fa un mes que nosaltres ja hi treballem com a Agència. Ara estarà oberta fins a l'octubre», va explicar Lluís Vall. L'edifici, construït el 1989, tenia danys estructurals, ja que era una casa de fusta, i necessitava una reparació urgent que ha tingut un cost total de 30.000 euros.