El sector turístic del Berguedà fa un gest cap als que han estat pares durant l'estat d'alarma

«Al Berguedà, celebrem la vida». Aquest és el títol de la campanya que han engegat una seixantena d'establiments de la comarca per reactivar l'activitat turística els propers mesos. Com a part de l'acció, es regalaran 200 cistelles amb productes berguedans i vals de descompte en activitats turístiques a les famílies que hagin tingut una criatura durant el període de vigència de l'estat d'alarma, del 14 de març al 21 de juny.

La campanya es va presentar aquest divendres a l'oficina de turisme del Berguedà amb la presència del president de l'Agència de Desenvolupament de Berguedà, Lluís Vall, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i diversos representats del sector turístic de la comarca.

Vall va exposar que «l'acció ha sortit del mateix sector turístic berguedà. La covid-19 va fer estralls durant la Setmana Santa i davant la incertesa vam decidir posar-nos a disposició del sector per anticipar-nos de cara a la campanya d'estiu». Durant el confinament l'Agència i els representants turístics de la comarca han fet múltiples reunions virtuals per definir una reactivació que s'ha concretat en la campanya «Al Berguedà, celebrem la vida».

L'acció de màrqueting i promoció vol buscar la part positiva de la pandèmia i transmetre un missatge d'optimisme. «Malgrat aquesta situació plena de disgustos, creiem que hi ha molts moments per celebrar alguna cosa. Volem reactivar l'activitat turística a través d'una acció que posi en valor la nostra identitat comarcal i doni un missatge positiu», va dir Vall.

Aquestes 200 cistelles que rebran les famílies que han tingut un fill durant l'estat d'alarma estaran formades per productes com una guia de senderisme, una cantimplora, una bossa i diferents productes alimentaris amb segell berguedà. També inclouran un total de 6.500 vals que permetran als receptors fer estades, visites i activitats a la comarca a uns preus avantatjosos. Els serveis turístics han estat oferts per empreses del sector turístic i els productes elaborats al Berguedà s'han comprat a uns preus avantatjosos als productors agroalimentaris. La cistella també inclourà un pitet fet de forma artesana al Berguedà.

Els productes i serveis de la cistella oferts per unes 60 empreses de la comarca no hauran de ser consumits pels mateixos receptors. La idea de la campanya és que la taca es vagi fent gran i per aquest motiu els pares de la criatura podran cedir els vals de descomptes i promocions a familiars, coneguts o amics que tinguin ganes de visitar la comarca. Els vals inclosos en la cistella tindran validesa fins al 31 de desembre del 2021. La segona part de l'acció «Al Berguedà, celebrem la vida» consisteix en sortejos d'estades a la comarca entre totes les persones que hagin fet ús dels vals i ho hagin compartit a les xarxes socials.