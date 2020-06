«El turisme d'interior i l'oferta rural serà el que es recuperarà més ràpidament». Així ho ha explicat a aquest diari Juan Luis Ruiz, diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona. Justament Ruiz està fent turisme rural aquests dies al Berguedà després de fer estada al Lluçanès.

«El que ens fan arribar les empreses de turisme rural de l'interior és que sembla que el juliol no serà un mal juliol», indica Ruiz. «La tendència que hem vist és aquesta». Detalla que es tracta de turisme de proximitat que «el que està buscant ara és natura, és un turisme més familiar, en contraposició a un turisme de sol i platja que podem dir que és més massificat i amb turistes internacionals, aquest sector està patint més, aquesta és la realitat». Segons Ruiz, l'oferta turística de natura d'interior «sembla que segurament serà el que es recuperarà més ràpidament», amb clients que a començament d'any preveien que a l'agost «podrien fer unes determinades vacances fora de Catalunya. I ara serà el contrari: es gaudirà del país, del turisme d'interior i de la natura, de paisatge, familiar menys massificat».

El diputat de Turisme ha exposat que si fa uns mesos «haguessin dit als empresaris de turisme d'interior, de natura, que el juliol tindrien la demanda que estan tenint, segurament no s'ho haguessin cregut, perquè és evident que han passat uns mesos molt durs i no es veia el final del túnel. Ara s'està encaminant», ha assegurat. I espera que «amb el temps, quan es trobi una vacuna o tractament per aquesta maleïda covid, ja puguem normalitzar el turisme». Amb tot ha admès que durant aquest període « hi haurà petites empreses que ja veurem si podran aguantar».

Per la seva banda, Montse Cobero, directora dels serveis de Turalcat, la Federació d'Agroturisme i Turisme Rural de Catalunya que té 500 allotjaments associats de les comarques de Lleida i Barcelona, inclosos de la Catalunya Central, ha assegurat que han detectat «un notable increment de peticions per fer reserves aquest estiu». Estima que el juliol es pot arribar al 80% d'ocupació i l'agost superar el 90%. El punt fort d'aquests allotjaments és oferir «un turisme de tranquil·litat sense aglomeracions. Tenim espais amplis, en zones de poca població, amb llocs per passejar tranquil·lament sense haver de portar mascareta», assenyala Cobero.