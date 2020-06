Berga farà un comiat a Lluís Comellas, professor jubilat vinculat a la música, l'escalada i caminador

El pla de Puigventós acollirà aquest divendres, a les 6 de la tarda, un acte informal de comiat del berguedà Lluís Comellas Coma de 70 anys d'edat que va morir dissabte a l'hospital de Berga després d'una llarga malaltia.

Lluís Comella era professor de dibuix i de música a l'Escola de Treball de Granollers. Estava jubilat i era alumnes del Centre de Formació d'Adults del Berguedà. Tal i com recorda el cronista berguedà Benigne Rafart «havia col·laborat en obres teatre escolar pintant decorats i escrivint-ne la música. Cantava a la Polifònica de Puig-reig» i havia estat vinculat a diferents formacions berguedanes com la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga, entre d'altres. Havia estat el promotor del cor del Clavell, format exclusivament per homes

.

Lluís Comellas era afeccionat a l'esquí, a l'escalada, «a la poesia (encara que mai n'havia arribat a publicar) i a la narrativa» Rafart rememora al seu blog que Comellas, «va ser un caminador endèmic de tot el Pirineu i, sobretot, del Berguedà»

L'any 2016, en la quarta edició de l'Enforcada, el grup d'escaladors del Berguedà van retre homenatge a Lluís Comellas i al seu company d'escalada Ramon Ripoll, la primera parella estable d'escalador del Berguedà que van compartir vies d'escalada durant dues dècades

El 2018, el Centre d'Estudis d'Avià li va publicar el seu llibre Allò que va passar a l'Era d'en Pei «del qual es va esgotar la primera edició i se'n va editar una segona). Es tracta d'una història ubicada a la zona de Fumanya, Vallcebre i Fígols amb elements del vocabulari antic que es recullen en un glossari.