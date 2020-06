Front comú dels alcaldes de l'alt Berguedà per reclamar la reobertura dels dispensaris mèdics tancats per la covid-19

Els batlles de l'alt Berguedà –Bagà, la Pobla de Lillet, Gósol, Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola, Saldes i la Nou de Berguedà- s'han unit per reclamar al Departament de Salut que reobri els dispensaris mèdics tancats fa tres mesos i mig per la covid-19. Es tracta de poblacions envellides amb un transport públic molt deficitari, de manera que és força complicat pels seus veïns haver de desplaçar-se per anar al metge. Els Ajuntaments han enviat una carta a Salut demanant que es retorni l'atenció sanitària presencial en aquests pobles un cop passat l'estat d'alarma. "No entenem com a dia d'avui encara tenim el CAP tancat", ha lamentat el batlle de la Pobla de Lillet, Enric Pla, que assegura que Salut els ha dit que es reobrirà al setembre.

El passat mes de març els dispensaris mèdics dels municipis de l'alt Berguedà van quedar tancats a causa de l'estat d'alarma per la pandèmia de la covid-19. Amb la represa de la 'nova normalitat', però, els consultoris locals no s'han obert i els alcaldes reclamen que es tornin a posar en funcionament per evitar el desplaçament dels seus veïns. Per això, els set batlles del territori han enviat una carta a Salut fent sentir les seves queixes i reclamant la reobertura dels dispensaris. Segons han explicat, la Generalitat els ha informat que es reobriran al setembre però temen que si hi ha un nou rebrot no s'acabin obrint.

Els veïns dels pobles de l'alt Berguedà també es troben amb el problema afegit que, per les urgències de nit, s'han de desplaçar fins a l'Hospital de Berga, ja que el CAP de Guardiola de Berguedà només atén fins a les vuit del vespre.

L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, ha expressat que "al principi ho vam entendre perquè hi havia una urgència sanitària, però no podem entendre que a dia d'avui els dispensaris encara no s'hagin obert". A més, critica que "molts veïns són d'edat avançada i s'han de pagar un taxi de la seva butxaca per anar al CAP més proper, a Guardiola de Berguedà, que està a 9 quilòmetres de distància".

Una altra de les problemàtiques amb què es troben aquests municipis és que en el període d'estiu dupliquen o, fins i tot, tripliquen la seva població. En aquest sentit s'ha expressat el regidor de Salut de l'Ajuntament de Bagà, Joan Manel Gonzàlez, que ha apuntat que "tenim els bars oberts, les piscines estan plenes a vessar i, per anar al dispensari mèdic m'haig de desplaçar? Això s'ha d'arreglar perquè no té cap sentit". Des de Vallcebre, el seu batlle, Lluís Cadena, també s'ha expressat en la mateixa línia i ha relatat que el poble té les cases de turisme rural plenes i ha reclamat que, com a mínim, s'obri el dispensari un parell de dies a la setmana.

Una de les usuàries afectades de la Pobla de Lillet, la Ibonne Serra, ha dit que "amb la pandèmia de la covid tots vam entendre que eren mesures excepcionals i s'havia de fer el que calgués, però ara que hem tornat a una certa normalitat no s'entén que els dispensaris no obrin". La Ibonne pateix, sobretot, pel seu pare, ja que és d'edat avançada i li seria molt complicat desplaçar-se per anar al metge.

Davant d'aquesta situació, els batlles han volgut unir esforços per fer sentir la seva veu. Per això, tal com ha relatat l'alcalde de la Pobla de Lillet, "ens hem agrupat tots per fer pressió conjunta". En aquest sentit, Pla també ha dit que tenen por que "s'aprofiti aquesta situació per tancar definitivament el CAP". Està previst que els alcaldes es reuneixin telemàticament aquest dimarts a la tarda amb representants del Departament de Salut.