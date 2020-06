Prohibeixen el bany a la riera de Merlès per evitar la propagació del coronavirus

Els municipis de la riera de Merlès han acordat prohibir-hi el bany aquest estiu per evitar la propagació del coronavirus. Els ajuntaments riberencs, Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès, juntament amb els seus Consells Comarcals, han près aquesta decisió per evitar masificacions que puguin facilitar el contagi.

Durant aquesta setmana s'instal·laran cartells informatius a la riera i es repartiran fulletons per informar de la prohibició, que serà vigent durant tot l'any 2020. Aquells que no respectin la norma s'enfrontaran a sancions que poden anar dels 750 als 3.000 euros. Jesús Calderer, conseller Comarcal de Medi Natural del Berguedà, ha explicat a Regió7 que «creiem que és la mesura més eficient. Veient totes els mesures de seguretat que s'havien de prendre pel coronavirus i el complicat que és fer-les complir en un espai tan gran i obert, els nou alcaldes que formen la riera han pres la decisió de fer un decret per prohibir el bany».

El comportament de certes persones en les últimes setmanes a la riera de Merlès també ha ajudat a prendre aquesta decisió que segons Calderer és «dràstica i no té precedents». L'acumulació de cotxes als vorals de la carretera, l'ús de barbacoes o fins i tot una parella que va baixar en cotxe i va aparcar dins l'aigua han influït en la prohibició. Calderer creu que aquesta mesura, a més de prevenir el coronavirus, ajudarà a conscienciar als visitants de cara a un futur millor per l'espai natural. «Aquesta mesura tan dràstica pot anar molt bé per ajudar a reconduir la situació de la riera de cara als pròxims anys. Pot ser un punt i apart en tota la problemàtica de masificació de la riera», afirma.

A finals del mes de maig, els nou ajuntaments implicats ja van anunciar una inversió de 18.000 euros en la contractació d'un servei de vigilància rural que, juntament amb Agents Rurals i Mossos d'Esquadra, vetllarà pel compliment de la prohibició de no banyar-se. «Aprofitant que tenim una empresa de vigilància rural mirarem de poder estar a sobre la gent perquè no es banyin i segueixin les mesures de seguretat del coronavirus », explica Calderer.

La segona mesura adoptada pels alcaldes al mes de maig va ser la instal·lació de 60 places d'aparcament senyalitzades. Aquesta mesura permetrà controlar l'aforament de persones a la riera, ja que hi podran continuar accedint a dinar o a passar el dia, però sense banyar-se i només aparcant en les zones indicades. En casa contrari, seran sancionats.