El TSJC revoca la rescissió de les concessions municipals de l'hotel Berga Park i Queralt

Quatre anys després del darrer recurs, els tribunals s'han pronunciat sobre l'inacabable enfrontament judicial que mantenen des de fa una dècada l'Ajuntament de Berga i la societat Inberga Tur, concessionària dels béns municipals de l'hotel Berga Park i de l'antiga hostatgeria i bar del santuari de Queralt.

Segons ha pogut saber Regio7, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha revocat la sentència emesa el 25 de febrer del 2016 pel jutjat contenciós administratiu de Barcelona que deia que els concessionaris havien de retornar al consistori els béns concedits. L'actual sentència del TSJC no només revoca i deixa sense efecte la del 2016 sinó que de facto anul·la l'efectivitat de l'acord del ple municipal del 7 d'abril del 2011 que va donar llum verd -per unanimitat- a executar la rescissió i liquidació de les dues concessions a causa dels incompliments dels 4 contractes que la regeixen. Aquest acord que va recorre Inberga Tur el maig del 2011 queda sense efecte. I la concessió és vigent tot i que Inberga Tur va presentar al seu moment un concurs de creditors.L'explotació de les concessions està subrogada.

El 2011, quan Inberga Tur va recorre aquest l'acord de l'Ajuntament de Berga, va al·legar que el procediment administratiu per tramitar l'acord de rescissió estava caducat. Ara, nou anys després, la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del TSJCha donat la raó a Inberga Tur i avala el seu argument que el procediment per liquidar les dues concessions havia caducat.

La sentència actual del TSJC dictada l'11 de juny, encara no és ferma. Fonts del govern de la CUP de Berga han dit que estudien si hi presentaran recurs o no. Al ple d'aquesta setmana informaran de la sentència del TSJC.

Per la seva banda, fonts d'Inberga Tur han estès la mà al consistori convidant-lo a arribar a una entesa. Fonts de l' assessoria jurídica han dit a Regió7 que Inberga Tur «no vol aprofitar-se del resultat satisfactori de la sentència per tensar més la situació, sinó que ho veuen com una oportunitat d'arribar a un esperat i desitjat acord amb l'Ajuntament de Berga, com ha estat sempre la seva voluntat».

Les mateixes fonts han lamentat l'enfrontament judicial i han dit que «s' ha hagut d'anar sempre a remolc de les decisions de l'Ajuntament, i a pesar d'haver-lo advertit, entre d'altres coses, de la caducitat del procediment administratiu iniciat per la resolució del contracte, va seguir endavant i va provocar que s'hagués d'interposar un recurs contenciós-administratiu». Ara, «un cop reconeguda l'existència d'aquesta caducitat per part de la sentència del TSJ» Inberga Tur considera que «s'obre una possibilitat d'acabar amb aquest llarg litigi judicial que no beneficia a ningú, i perjudica a Berga i la comarca, doncs no es tracta només de donar solució al problema a de l'hotel Berga Park, sinó que permetria donar sortida i desencallar el tema de Queralt i poder potenciar importants activitats econòmiques en uns moments que creiem és necessari i beneficiós des de tots els punt de vista. Fora per tant bo, que no s'optés per la via d'allargar el conflicte judicial».

Les mateixes fonts han reiterat la predisposició d'Inberga Tur «a què s'acabin els plets i conflictes, que l'única cosa que fan és encarir i ajornar la solució definitiva d'un tema que cal resoldre». I van demanar al govern de Berga que prengui la inciativa «doncs la decisió és política i si hi ha voluntat, les solucions necessàriament s'han de trobar».