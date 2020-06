Som Avià abandona les agrupacions d'electors però es manté al govern del Consell

Som Avià ha decidit abandonar l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà degut a «importants discrepàncies en la manera de fer política amb alguns socis». La formació avianesa liderada per Patrocini Canal ha pres la decisió després de «reflexionar-hi molt» i ha anunciat que conservarà la plaça al govern Consell Comarcal atorgada pels vots dels ciutadans en les últimes eleccions municipals.

L'alcaldessa d'Avià ha explicat a Regió7 que «la decisió no ha estat desencadenada per un fet puntual sinó que és fruit de tota la trajectòria de l'agrupació. Vam formar l'agrupació sense coneixe'ns de res. Només teniem en comú que erem pobles que ens presentàvem sense cap partit pel mig i vam pensar que estaria bé tenir representació al Consell Comarca. Però som molt diversos i no acabem d'avenir-nos». La vicepresidenta del Consell Comarcal desgrana les desavinences i afirma que «hi ha uns quants pobles que son molt més radicals en sentit de debat, de contraposar-se al sistema establert... teories molt enriquidores, però jo soc més de treballar el dia a dia, de gestionar, de servir... no em sento còmode amb el diàleg ideològic ja que crec la realitat és prou dura i difícil».

La decisió de Som Avià d'abandonar l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà farà que aquesta es quedi sense representació al Consell Comarcal. En un inici, l'agrupació estava formada per 7 pobles, Avià, Bagà, Borredà, Capolat, la Nou, Sagàs i Guardiola. El primer conflicte va arribar de bon principi, quan Pep Llamas, de Bagà Endavant, es va negar a cedir la seva acta de conseller a l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, escollida per l'assemblea d'electors en una votació, i per aquest motius l'agrupació d'electors li va retirar la confiança. Llamas es va quedar l'escó com a independent a l'oposició, deixant el govern de Junts, PSC i l'agrupació d'electors en minoria. Ara, la renúncia de Som Avià fa que tres pobles més abandonin l'agrupació i que aquesta es quedi únicament formada per Sagàs, la Nou de Berguedà i Guardiola. Patrocini Canal apunta que «poden continuar sent agrupació, jo estaré al costat dels petits pobles per resoldre els problemes que tinguin. No tindran una representació directa, però el Consell seguirà estant al seu costat».

La decisió no afecta la situació de Pep Llamas

Patrocini Canal opina que la decisió del seu grup pot fer girar la situació al govern del Consell Comarcal amb un nou moviment de Pep Llamas. Sobre la situació de Llamas, Canal afirma que «no sabia com respectar acords interns i se'l va apartar de l'agrupació. Ara ell té ganes de treballar i d'aportar projectes sobretot per l'Alt Berguedà i ens demana que li obrim la porta, i després de sopesar-ho molt amb els regidors del meu grup hem pensat que el més util seria que al Consell hi hagués un govern fort amb una majoria clara per començar una nova etapa».

Aquest diari ha contactat amb Pep Llamas, de Bagà Endavant, per copsar la seva opinió i saber si la renúncia de Som Avià pot provocar la seva entrada al govern del Consell Comarcal i d'aquesta manera donar-li la majoria absoluta al govern de Josep Lara. Llamas ha afirmat que «en aquest moments no vull valorar la decisió de la Patrocini, ja que no pertanyo a la agrupació, però és el mateix que jo vaig fer fa un any, no devia anar tan desencaminat». Llamas ha reiterat que la seva entrada al govern comarcal no dependrà de la decisió de Som Avià d'abandonar l'associació d'electors, sinó de l'aprovació d'un projecte econòmic que el Consell Comarcal ja té sobre la taula després del retràs provocat per la pandèmia. «Sobre la meva entrada al govern se'n tenia que parlar, ja que nosaltres com a Bagà Endavant voliem garantir la independència política al Consell, i aquesta estava vinculada a l'aprovació d'un projecte ambiciós per la comarca del que havíem de tenir notícies a principis d'any. Ja vaig dir que si el govern el recull i l'accepta, entraré al govern del Consell. I amb això no ens hem bellugat, ja que va arribar el virus i es va aturar tot».

El projecte que farà reconsiderar la opció a Llamas és un projecte transversal pel Berguedà que vol millorar aspectes de l'economia productiva basada en el sector primari i que a més, segons Llamas, és adient en el moment de crisis post-pandèmia. «La sort ha estat que com que era un projecte nou, amb aspectes econòmics per la comarca, això amb una petit adaptabilitat en serveix per afrontar el moment post-pandemic. Hem treballat amb la gent de Bagà Endavant per tenir-ho tot apunt i ara coincideix que el projecte està acabat i el govern actual l'accepta, i si això és així, puc entrar al govern del Consell Comarcal amb aquest projecte, que és una combinació de projecte de futur amb recursos econòmics amb l'objectiu de que la gent no hagi de patir més», acaba Llamas.