Gironella finalitza les obres del talús del passeig de Cal Metre

La zona on s'ha actuat. AJ Gironella

Gironella ha finalitzat les obres per consolidar el talús del passeig de Cal Metre per tal d'evitar esllavissades i garantir la seguretat de la zona. Les obres van començar a principis de mes i han tingut un cost de 57.000 euros, subvencionats per la Diputació de Barcelona. Els treballs han finalitzat aquesta setmana.

L'actuació ha consistit en fer un sanejament manual del talús, esbrossant i eliminant les parts inestables. A més, s'ha instal·lat una malla electrosoldada i s'ha projectat formigó amb dosificació de ciments. També s'han ancorat algunes zones i s'han col·locat barres de ferro pintades de color per evitar l'impacte visual. A la zona més propera a la fàbrica de Cal Metre s'ha instal·lat una malla de triple torsió, filferro galvanitzat amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d'acer corrugat a la base del talús.

Arran de la construcció de l'ascensor, l'any 2015, es van detectar alguns problemes amb el talús i es van fer petites actuacions per millorar-ne les condicions. Amb el pas del temps el talús s'ha deteriorat i ara era necessària una actuació més tècnica i important.