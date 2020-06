La Plataforma presenta recurs contra el Govern pel projecte de la planta de Cercs

La Plataforma Antiincineradora de Cercs ha presentat un recurs d'alçada contra el Govern català per haver decidit «continuar la tramitació de l'expedient de l'autorització ambiental» i alhora «desestimar la nostra sol·licitud presentada el 29 de gener del 2020».

El gener els antiplanta van demanar «declarar la no idoneïtat o la insuficiència de l'informe urbanístic municipal i consegüentment dictar resolució d'inadmissió de la sol·licitud de l'empresa Em Spain Waste & Treatment SL d'autorització ambiental per a la instal·lació» d'una planta incineradora de residus per fer energia a la vella tèrmica de Cercs.

En el seu escrit de 13 pàgines, els opositors reiteren que s'oposen a aquesta tramitació «per motius d'incompatibilitat urbanística», un fet que asseguren que hauria de comportar «posar fi al procediment administratiu i arxivar les actuacions». També adverteixen «de les possibles responsabilitats dels funcionaris o autoritats que tramitin la sol·licitud d'autorització ambiental» de la planta.