El Consell del Berguedà ofereix als ajuntaments una aplicació per gestionar l'aforament de piscines

El Consell Comarcal del Berguedà ha ofert als ajuntaments una aplicació per gestionar l'aforament i reserva de les piscines.

Aquesta aplicació permet la gestió i control de l'aforament en temps real, la gestió per part d'un o tants responsables/administradors com es vulgui (socorrista, tècnic, etc.), el control de l'aforament permès en cada moment, el llistat de reserves per controlar l'impacte de cada municipi, el pagament online o les notificacions de confirmació de reserva per correu electrònic o whatsapp, entre d'altres.

Fonts del Consell han indicat que «l'objectiu d'aquesta col·laboració és optimitzar processos, dedicar menys temps al servei de taquilles i així evitar cues, utilitzar la tecnologia i posar-la al servei de la ciutadania».

D'altra banda, fins ara s'han pogut cobrir 11 places de socorristes i vigilants de diverses piscines de la comarca a través d'una borsa per la selecció de personal creada per cobrir les places sol·licitades pels diferents municipis. Es tracta d'una iniciativa del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament per tal d'agilitzar la contractació de socorristes i vigilants de piscines municipals per part dels ajuntaments