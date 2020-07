El Consell del Berguedà dona suport tècnic als ajuntaments amb una aplicació per controlar l'aforament de les piscines

El Consell Comarcal del Berguedà ha posat a disposició dels ajuntaments una aplicació per gestionar l'aforament i reserva de les piscines. L'ens ha estat en contacte permanent amb els ajuntaments amb l'objectiu de coordinar i assessorar a l'hora d'aplicar les mesures concretes adaptades a la situació provocada per la covid-19.

A banda de consensuar mesures com, per exemple, l'aturada tècnica d'una hora en gran part de les piscines de la comarca, i seguint la normativa dictada pel govern, el Consell ha posat a disposició de tots els municipis una aplicació per la gestió d'aforament i reserva de les piscines. Aquesta aplicació permet la gestió i control de l'aforament en temps real, la gestió per part d'un o tants responsables/administradors com es vulgui (socorrista, tècnic, etc.), el control de l'aforament permès en cada moment, el llistat de reserves per controlar l'impacte de cada municipi, el pagament online o les notificacions de confirmació de reserva per correu electrònic o whatsapp, entre d'altres. L'objectiu d'aquesta col·laboració és optimitzar processos, dedicar menys temps al servei de taquilles i així evitar cues, utilitzar la tecnologia i posar-la al servei de la ciutadania.

Per altra banda i per agilitzar la contractació de socorristes i vigilants per part dels ajuntaments, el Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà van obrir una borsa comarcal per la selecció de personal amb l'objectiu de cobrir les places sol·licitades pels diferents municipis. A dia d'avui, s'han pogut cobrir 11 places de socorristes i vigilants de diverses piscines de la comarca.