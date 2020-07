L'oposició de Berga espera que el govern els expliqui què farà amb Inberga Tur

Els tres grups municipals de l'oposició de Berga -Junts per Berga, ERC i PSC- esperen que el govern de la CUP els comuniqui el dia i l' hora per celebrar una reunió que els ha anunciat que farà de manera imminent per tractar l'afer d'Inberga Tur.

La trobada ha de servir perquè l'executiu i els seus assessors jurídics expliquin què implica la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, tal com va avançar aquest diari dilluns, anul·la la rescissió de les concessions municipals de l'hotel Berga Park i de l'hostatgeria i el bar de Queralt acordada pel consistori berguedà el 2011. L'esmentada resolució també revoca una sentència del febrer del 2016 del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona que donava la raó a l'Ajuntament i deia que els concessionaris havien de retornar els béns municipals al consistori.

L'actual sentència del TSJC estableix que el procediment administratiu iniciat al seu dia per l'Ajuntament de Berga per liquidar aquestes concessions estava caducat quan es va impulsar.

Jordi Sabata, portaveu de Junts per Berga (JXBerga), va dir ahir que «estem a l'expectativa» que l'executiu convoqui una reunió per informar-los del contingut de la sentència i de què es pot fer d'acord amb els assessors jurídics del consistori. «Ens falta saber quin és el plantejament tècnic per veure si cal fer un recurs o no i mirar com es pot casar aquesta vessant amb una posició política per trobar-hi una sortida». Sabata va afirmar que «cal veure com es pot encaixar tot plegat». Es va mostrar partidari d'aplicar polítiques «de mà estesa» i de «negociar per trobar una solució».

Per la seva banda, Ramon Camps, d'ERC, va coincidir amb Sabata que a hores d'ara esperen que el govern berguedà els convoqui a la reunió esmentada per veure com es pot treure l'entrellat de la situació.

I Abel Garcia, representant del PSC, va dir que caldrà «treballar conjuntament per buscar la millor solució per a la ciutadania». El socialista creu que aquesta sentència «agreuja una situació molt complicada».

Finalment, fonts del govern de la CUP van fer saber a aquest diari que no faran declaracions fins que no hagin pres una decisió en relació amb la recent sentència sobre aquest cas. Les concessions municipals en litigi es van fer el juliol de l'any 2002.