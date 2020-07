El taller de 'skate' de l'Ajuntament de Berga esgota les places disponibles

El taller de skate que organitza l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Berga ha esgotat les places disponibles i ja no s'admeten més sol·licituds per participar-hi. L'activitat es farà del 6 al 10 de juliol a l' skatepark del Lledó.

El taller és gratuït i té 20 places disponibles. L'organització implementarà mesures preventives per poder desenvolupar el taller amb seguretat. Per exemple, es farà us de mascareta, es prendrà la temperatura a les persones i els joves que presentin símptomes de la covid-19 hauran d'abstenir-se de participar-hi.