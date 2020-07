Guardes rurals privats comencen a patrullar per evitar el bany a la riera de Merlès

Els ajuntaments de la riera de Merlès han començat la vigilància en aquest espai natural on han prohibit banyar-se per evitar la propagació del coronavirus.

Són les onze del matí i no hi ha pràcticament ningú banyant-se a la riera de Merlès. Una imatge gairebé insòlita un 1 de juliol, ja que aquesta és una de les rieres més massificades del país. Enguany, la covid-19 ha fet que els nou ajuntaments per on passa la riera, un tram de 20 quilòmetres al llarg de quatre comarques, s'hagin posat d'acord per prohibir-ne el bany. Amb el seu pressupost, han pagat guardes rurals privats que, des d'aquest dimecres, multaran amb sancions que van dels 700 als 3.000 euros tot aquell qui se salti la prohibició del bany. És una mesura "dràstica" que alguns lamenten, però que entenen necessària per garantir la seguretat i evitar la desaparició d'espècies en perill d'extinció com el cranc autòcton.

Tal i com va informar aquets diari, els municipis de la riera de Merlès han acordat prohibir-hi el bany per evitar la propagació del coronavirus. Els ajuntaments riberencs, Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès, juntament amb els seus Consells Comarcals, han pres aquesta decisió per evitar massificacions que puguin facilitar el contagi.

Aquesta setmana s'han col·locat cartells informatius a la riera i també es repartiran fullets per informar de la prohibició, que serà vigent durant tot l'any 2020. Els que no respectin la norma s'enfrontaran a sancions que poden anar dels 750 als 3.000 euros. Jesús Calderer, conseller comarcal de Medi Natural del Berguedà, ha explicat a Regió7 que «creiem que és la mesura més eficient. Veient totes les mesures de seguretat que s'havien de prendre pel coronavirus i que és molt complicat fer-les complir en un espai tan gran i obert, els nou alcaldes dels municipis per on passa la riera han pres la decisió de fer un decret per prohibir-hi el bany».