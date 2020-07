Cancel·lat el concert d'obertura del SonaB per la previsió de pluja

El concert d'obertura de la 4a edició del festival de música SonaB que s'havia de celebrar aquest dijous 2 de juliol a les 21.30h s'ha cancel·lat per la previsió de pluja. La nova data establerta per l'actuació de la polifacètica Guida Sellarès, que encapçala un nou projecte basat en el ball folk d'arrel anomenat Els Elements, serà el divendres 17 de juliol.

Amb la suspensió d'aquest primer concert programat, l'estrena del festival SonaB tindrà lloc el proper 9 de juliol al claustre del Convent de Sant Francesc, que acollirà l'actuació de l'arpista, Berta Puigdemasa.

El SonaB dedica enguany la programació als instruments de corda. La 4a edició del festival de música en directe comptarà amb cinc actuacions gratuïtes que es portaran a terme tots els dijous a les 21:30h. El certamen organitzat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona inclourà diverses novetats per adaptar-se a les mesures de seguretat per la covid-19. Per exemple, hi haurà control d'aforament als concerts, se suprimiran els tallers divulgatius i algunes de les actuacions es realitzaran fora del barri vell.