Capolat i Borredà secunden la decisió d'Avià i abandonen les agrupacions d'electors

Els independents de Capolat i Borredà han seguit els passos de Som Avià i han abandonat l'Agrupació d'Electors del Berguedà al Consell Comarcal per discrepàncies internes entre els membres del col·lectiu. El grup Treballem A i per Borredà i Endavant per Capolat subscriuen el comunicat emès dimarts per Patrocini Canal i deixen l'agrupació amb només tres membres, Sagàs, Guardiola i la Nou. Jesús Solanelles, alcalde de Borredà, ha explicat a Regió7 que comparteix els motius de Som Avià i que la principal font de conflicte ha estat la falta d'entesa entre grups. «Érem gent que teníem maneres de pensar diferents i hi ha hagut discrepàncies. No ho hem sabut fer bé, no hi ha cap culpable, però ha faltat experiència per saber-nos combinar», afirma.

Tot i la marxa de l'agrupació, Solanelles continua donant el seu suport a Patrocini Canal com a vicepresidenta del Consell. «Soc partidari que la Patrocini treballi amb la conselleria, no s'ha de desestablitzar el Consell i, per tant, soc partidari de trencar l'agrupació i donar-li suport». Segons Solanelles, els pobles petits de la comarca no es veuran afectats per aquesta desfragmentació de l'Agrupació d'Electors ja que «la meva proposta és que la Patrocini continuï treballant pels pobles petits sense tenir en compte els colors, que és el que ha de fer el Consell Comarcal. Des del principi els partits havien dit que ens ajudarien i crec que ho seguiran fent».

Josep Maria Mosoll, alcalde de Capolat, ha afirmat a aquest diari que, en el seu cas, al desacord entre els grups de l'agrupació d'electors s'hi suma una problemàtica interna al municipi. «El problema principal és que tenim un ajuntament amb molts problemes econòmics i ens volem centrar al cent per cent en salvar-lo.

Estem en un bucle econòmic important i no tenim temps material». La renúncia de Capolat ajudarà a tenir més temps per treballar al municipi, però l'alcalde també subscriu els motius exposats per Patrocini Canal i Som Avià. «La il·lusió de l'agrupació va ser molt bona d'inici, però des del principi vam pecar de no fer les coses bé, i així s'ha desencadenat tot. Ens agradaria que hagués anat d'una altra manera».