La covid-19 deixa Avià sense la Festa del Segar i el Batre

Avià ha suspès per primera vegada en la seva història la tradicional Festa del Segar i el Batre. El coronavirus ha obligat a cancel·lar una tradició que s'havia celebrat incansablement el segon diumenge de juliol des de l'any 1989.

Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, ha explicat a Regió7 que el principal motiu de la suspensió ha estat l'edat de la gran majoria dels participants. «S'ha decidit anular la festa ja que el més jove dels protagonistes, entre segadors i mestresses, té 70 anys, i per tan son un col·lectiu de risc», confirma Canal.

L'Ajuntament d'Avià ha estudiat vies per tirar-ho endavant seguint les mesures de seguretat indicades per fer front a la covi-19, però davant de la dificultat d'organització i l'edat del col·lectiu participant s'ha optat per ser prudent i cancel·lar la Festa del Segar i el Batre per primera vegada. «La organització era molt difícil i per aquest motiu vam decidir anul·lar-ho, n'hem parlat amb els segadors i es va arribar a la conclusió de deixar-ho. Esperem que l'any que ve ho podem tornar a celebrar», diu l'alcaldessa d'Avià.

Cada segon diumenge de juliol, durant el període natural de realització de les tasques del segar i el batre, una colla de segadors del poble d'Avià es troben a l'esplanada que hi ha a prop de Santa Maria d'Avià, una església romànica del segle XII, i realitzen demostracions pràctiques de la feina al camp que es realitzava antigament. La celebració reuneix anualment més d'un miler de persones.

La festa, en la que també se celebra una missa i es reparteix un bon esmorzar de mongeta i botifarra, continua a la tarda amb música a l'aire lliure i ball rodó. La Festa del Segar i el Batre serveix per recordar com es treballava al camp i per fer un homenatge a un ofici que ha anat evolucionant amb el pas dels anys.