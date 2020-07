Empreses del Berguedà expressen els seus dubtes sobre el teletreball

Una vintena d'empreses i professionals del Berguedà van participar en un workshop online organitzat per l'ACEB on es van oferir consells i recomanacions per gestionar el treballa a distància. La pandèmia del coronavirus ha obligat a posar sobre la taula la implantació del teletreball com a alternativa principal per no aturar l'activitat productiva de les empreses. La rapidesa amb la que s'ha fet i la falta d'un model establert ha comportat un canvi en les dinàmiques de treball que ha generat molts dubtes entre les empreses i els treballadors.

Ariadna Herrada i Anna Ribes, sòcies i consultores de La Càpsula Solucions, van oferir aquest dimarts el workshop online "Com afrontar el teletreball i no morir en l'intent". A la sessió virtual hi van assistir empreses i autònoms del Berguedà i d'Igualada de diferents sectors com comerç, indústria, enginyeria, informàtica, medicina, turisme o recursos humans i van exposar les seves necessitats i dubtes en relació amb el teletreball. Alguns d'aquests professionals ja porten un temps teletreballant per empreses de fora de la comarca, país o continent com, per exemple, a Estats Units.

Espanya té entre un 3 i un 4% d'implantació el teletreball, per sota dels pioners com Suècia (28%) o Islàndia (25%), alguns dels països amb els índex de benestar social més elevats. "Aquestes dades ens fan pensar que buscar l'equilibri i realitzar una part de la nostra jornada des de casa és una molt bona opció", va assenyalar Herrada.

Pel que fa als inconvenients del teletreball, els participants del workshop van coincidir en indicar que la gestió dels horaris i rutines així com la falta de concentració han estat les grans dificultats a l'hora de gestionar el teletreball aquests últims mesos. En aquest sentit, Herrada va detallar que "és essencial tenir una bona mentalitat i actitud i que cada treballador ha d'establir uns horaris i límits, rutines i pauses per evitar distraccions". Amb relació als avantatges, els assistents van comentar que el teletreball et permet ser més flexible, ajuda a conciliar la vida personal i laboral, és una manera de reduir costos i temps de desplaçament, afavoreix la retenció del talent i pot facilitar l'opció d'obrir-se a nous mercats.

Els assistents van concloure que tot i les eines digitals i la tecnologia que tenim a l'abast, el teletreball encara genera dubtes entre les empreses per la manca d'eines de gestió, control i supervisió dels equips de treball i es necessita una regulació actualitzada.