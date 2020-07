Gironella consolida el talús del passeig de Cal Metre per poder evitar esllavissades

Gironella ha finalitzat les esperades obres per consolidar el talús del passeig de Cal Metre. L'objectiu de la intervenció ha estat evitar esllavissades i garantir la seguretat de la zona. David Font, alcalde de Gironella, es mostra safisfet per haver pogut executar les obres, i afirma que «vam començar a detectar que hi havia més perill després d'instal·lar l'ascensor i les pluges del 2019 van provocar esllavissades importants. Per aquest motiu vam posar-nos en contacte amb la Diputació per fer-hi front. Estem contents per l'ajuda ja que realment és un entorn transitat al que ara li hem donat seguretat i tranquil·litat». Les obres van començar al principi de mes i han tingut un cost de 57.000 euros, subvencionats per la Diputació. L'actuació ha consistit a fer un sanejament manual del talús, esbrossant i eliminant les parts inestables. A més, s'ha instal·lat una malla electrosoldada i s'ha projectat formigó amb dosificació de ciments. També s'han ancorat algunes zones i s'han col·locat barres de ferro pintades de color per evitar l'impacte visual. «Des d'una certa distància no s'identifica, ha quedat molt ben lligat», diu Font.