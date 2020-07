L'oposició de Berga obliga al govern a retirar el reglament del nomenclàtor de carrers

L'oposició de Berga ha obligat el govern de a retirar l'aprovació del reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor dels noms dels carrers de la ciutat del ple ordinari d'aquest dijous.

Tots els grups municipals a l'oposició, Junts per Berga, ERC i PSC s'han queixat en el ple virtual que havien consensuat que el responsable d'aprovar una modificació del nom d'un carrer era el ple. Tanmateix, posteriorment, el govern d'acord amb les indicacions del secretari municipal va informar que el ple no tenia aquesta competència i que s'havia de fer per decret d'alcaldia. Aquest canvi no es va comunicar ni consensuar als grups de l'oposició. Així ho han expressat en el ple els respectius portaveus dels grups.

Davant d'això, l'alcaldessa Montse Venturós ha anunciat que retiraven aquest ple perquè no el podien aprovar ja que el govern de la CUP té 8 regidors dels 17 del consistori i els tres grups de l'oposició en tenen 9.

La regidora de Participació Popular, Roser Valverde, ha demanat disculpes i ha argumentat que no s'havien informat d'aquesta modificació perquè van considerar que «eren de caràcter administratiu». I ha afegit que «donarem explicacions a la comissió d'estudi».