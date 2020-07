Més de 5.500 persones participen en la campanya de BergaComercial per reactivar el comerç local

Amb el sorteig en el que una trentena de persones han estat premiades amb vals de descompte i àpats gratuïts l'associació BergaComercial ha donat per tancada la campanya «A Berga, comprem a prop, comprem a casa», organitzada amb la voluntat de reactivar el comerç local després del confinament.

L'últim acte de la campanya va consistir en un sorteig en directe a Instagram per escollir els guanyadors de 8 vals de 200 euros en compres a diferents botigues de la ciutat i 20 àpats per a dues persones. Des del 29 de maig fins al 21 de juny van dipositar la seva butlleta als comerços de Berga unes 5.500 persones. BergaComercial ja ha contactat amb tots els guanyadors per fer-los entrega dels vals per gastar als negocis.

Erminia Altarriba, vicepresidenta de la UBIC, ha explicat a Regió7 que des de l'associació se senten satisfets amb l'alta participació que s'ha registrat als comerços per part dels usuaris. «La participació és desigual en els comerços, ja que alguns insistien més que altres, però la veritat és que era un sistema molt fàcil, només posar el nom i el número de telèfon en una butlleta. Hi ha hagut molta participació i s'h han recollit molts tiquets», confirma.

La campanya de l'associació de comerciants de Berga ha consistit en tres accions. El llançament d'un vídeo a les xarxes socials remarcant la importantcia del comerç local, pintar frases per embellir els establiments berguedans i per últim l'acció dels vals de comprar i de sopars als bars i restaurants. Un cop ha finalitzat, BergaComercial fa un balanç positiu de la campanya. «Creiem que s'ha d'activar el consum local i aquesta era la finalitat d'aquesta campanya després de tota aquesta època complicada que han tingut que passar els comerços», afirma Altarriba.

La voluntat de la campanya ha estat donar un impuls al comerç de proximitat després dels estralls que va provocar l'aturada i BergaComercial ho ha volgut fer premiant la fidelitat i la constància d'aquells clients que han apostat durant aquest període pel producte local. Ara, les mirades de l'associació de comerciants de Berga se centren en recuperar la normalitat i en preparar una campanya d'estiu que s'espera intensa. «Falta una mica per recuperar la normalitat, però cada cop es va millorant i recuperant els horaris habituals. Estem molt pendents de l'estiu, de veure quin serà el comportament dels turistes, esperem ser un destí important», explica Altarriba.

Les previsions de que aquest serà un estiu de turisme de proximitat fan ser optimistes als comerciants de Berga. La situació i les característiques de la ciutat fan que s'esperi la visita de forces turistes. «Les previsions diuen que el Berguedà serà un destí de proximitat de l'àrea metropolitana, i per tant tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar. Aviat presentarem la campanya d'estiu amb l'objectiu de tenir una ciutat atractiva amb dinamisme cultural i social perquè els que vinguin tinguin una tarda agradable, entrin a les botigues, bars, restaurants i consumeixin», acaba.