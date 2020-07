L'Ajuntament de Berga reconeix que l'estat dels parcs i jardins no és l'adequat

El regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, va afirmar aquest dijous en el ple ordinari del consistori berguedà que «la situació dels parcs i jardins de Berga no és la que voldríem». En el torn de precs i preguntes, Ariadna Herrada, de Junts per Berga, va denunciar la situació de deixadesa de diversos parcs de la ciutat, en especial la del Parc del Lledó, un dels més concorreguts de la capital berguedana. «L'hem anat a visitar i hem rebut fotos del veïns. El seu estat és deplorable i aquest és un moment en el que la gent vol sortir i gaudir de tots els parcs i zones verdes de la ciutat, i estan molt malament», va dir Herrada

La regidora Herrada va fer extensible la situació del Lledó als diferents parcs de Berga i va reclamar solucions a l'equip de govern de la CUP. «S'han tornat a obrir els parcs infantils i sembla que només s'hagi tret la cinta que els protegia, no sembla que s'hagin netejat ni adequat com calia. Tot això dona una imatge de deixadesa i de mal estat que ens sembla imperdonable», va afirmar.

Després de l'exposició d'Herrada, el regidor de la CUP Aleix Serra va reconèixer que la situació dels parcs a Berga no és la desitjada i va exposar diferents motius que ho expliquen. Serra va argumentar que una suma de diferents circumstàncies no ha ajudat a poder treballar en el manteniment i això ha fet que no es trobin en perfecte estat. «Partim de la situació de que tenim una plantilla de jardiners insuficient, aquesta segona meitat de l'any hem de trobar la manera de reforçar la plantilla perquè no és suficient per gestionar la quantitat d'arbrat, zones verdes i camins que tenim a la ciutat», va exposar Serra.

A la falta de personal, segons el regidor, s'hi sumen les fortes pluges que han caigut en les últimes setmanes. «Hi ha espais de la ciutat on anem endarrerits i no hem pogut atrapar el creixement de la vegetació d'aquesta primavera i principi d'estiu tan plujós. No perquè no s'hi estigui treballant, sinó perquè no s'atrapa. Es passa cada dia per alguns trams i no es passa prou sovint per tot arreu», va dir Serra.

Per últim, la pandèmia i els seus efectes també han fet que jardiners i cuidadors no poguessin treballar com hagués passat en una temporada normal. «Durant les setmanes del confinament més estricte els jardiners no van poder treballar i després la plantila s'ha vist afectada en primera persona per les infeccions. Aquesta situació no es resol en pocs dies, s'ha allargat moltes setmanes la situació de baixa obligatòria i el suport que dona el Taller Coloma també es va veure endarrerit durant el confinament. Tot això ens ha portat a una situació que no és la que voldriem ara mateix», va afirmar Serra.

La regidora Ariadna Herrada va insistir en la situació del Parc del Lledó i va recordar a Serra que els 30.000 euros del primer pressupost participatiu de Berga s'han de destinar a fer millores a l'accés, l'entorn i l'enllumenat d'aquest parc. L'actuació s'ha de portar a terme aquest any 2020. «Ara a l'estiu no es podrà exectuar la reforma del parc i la gent no en podrà gaudir, perquè ara mateix no se'n pot gaudir, i la deixadesa fa que se'n faci un mal ús de les instal·lacions, que hi entri gent a la nit, que es facin activitats que no pertanyen a un parc...», va dir Herrada.

Serra va confirmar que l'Ajuntament de Berga encara no té data per executar la proposta guanyadora dels primers pressupostos participatius de la ciutat, però que s'han d'exectuar sí o sí en el que queda d'any. «Encara no tenim data però ens marquem aquesta segona meitat de l'any. Sabem que tenim aquesta obligació que és la votació de la gent i tenim mig any per fer aquestes actuacions i la voluntat absoluta de dur-les a terme en aquest termini, ja que sinó seria una molt mala manera de començar aquest camí dels pressuposts participatius», va confirmar el regidor d'Urbanisme.