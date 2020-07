L'Ajuntament dona la tinència d'alcaldia de Roser Rifà a Ivan Sánchez

L'equip de govern de Berga ha fet efectiva la retirada de la primera tinència d'alcaldia a la regidora Roser Rifà per haver protagonitzat un salt de maces al carrer el dimecres de Corpus d'enguany, sense fer cas de les recomanacions fetes per l'executiu del qual forma part sobre les mesures preventives i de distanciament social per evitar la propagació de la covid-19 durant la Patum confinada.

La primera tinència d'alcaldia recau ara en Ivan Sánchez, que s'ocupa de les àrees de Comunicació, Drets Socials Bàsics, Dret a l'Habitatge, Patrimoni Cultural i Museu. Roser Rifà tampoc no participarà a la junta de govern i el seu lloc en aquest òrgan l'ocuparà el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra.

Així ho va explicar l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ahir, al ple ordinari del consistori, celebrat en format virtual. Va respondre una pregunta del regidor Ferran Aymerich, de Junts per Berga. Aymerich va ironitzar amb les explicacions que va donar Rifà al seu moment en un vídeo dient que l'haurien de nominar a l'Oscar al millor guió. «Tots podem entendre que una persona prengui una decisió errònia. El que no ha entès molta gent és el relat que es va voler donar» dels fets, va manifestar Aymerich.

Per la seva banda, Roser Rifà li va respondre que «va ser una gravació sincera» en la qual va explicar que el seu salt de maces «va ser una acció espontània, no adequada; en vaig demanar disculpes i vaig fer una crida a la prudència».