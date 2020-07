Més de 5.500 persones ajuden a reactivar el comerç local de Berga

Unes 5.500 persones han participat a la campanya «A Berga, comprem a prop, comprem a casa», organitzada per BergaComercial. Amb el sorteig en què una trentena de ciutadans han estat premiats amb vals de descompte i àpats gratuïts ha finalitzat la campanya organitzada amb la voluntat de reactivar el comerç local després del confinament.

L'últim acte va consistir en un sorteig en directe a Instagram entre les 5.500 persones que hi havien participat i que des del 29 de maig fins al 21 de juny van dipositar la seva butlleta als comerços de Berga. Ermínia Altarriba, vicepresidenta de la UBIC, ha explicat a Regió7 que l'associació se sent satisfeta amb l'alta participació que s'ha registrat als comerços per part dels usuaris. «La participació és desigual als comerços, ja que alguns insistien més que altres, però la veritat és que era un sistema molt fàcil, només posar el nom i el número de telèfon. Hi ha hagut molta participació i s'han recollit molts tiquets», confirma.

BergaComercial fixa la mirada ara en una campanya d'estiu que es preveu moguda. «Les previsions diuen que el Berguedà serà un destí de proximitat de l'àrea metropolitana, i per tant tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar. Aviat presentarem la campanya d'estiu amb l'objectiu de tenir una ciutat atractiva i amb dinamisme per als que vinguin», acaba Altarriba.