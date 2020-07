Les obres d'arranjament del carrer de can Baster de Berga començaran el 6 de juliol

L'Ajuntament de Berga ha anunciat que les obres d'arranjament de l'esllavissada del carrer de Can Baster començaran el 6 de juliol. Es compleix així l'anunci fet pel regidor d'Obres i Serveis Aleix Serra a Regió7 que aquesta intervenció es faria de forma imminent. Aquest vial connecta els nucli urbà amb les carreteres de Sant Llorenç de Morunys i Queralt i es va esllavissar el 21 de juny. Des d'aleshores roman tancat al trànsit.

Les obres d'arranjament consistiran en la construcció d'un mur de contenció per gravetat amb blocs d'escullera i la reconstrucció del tram de vial afectat per l'esllavissada. El termini previst per a l'execució dels treballs serà de quatre setmanes, aproximadament, i durant aquest període el vial continuarà tancat al trànsit, segons han informat fonts municipals. El cost dels treballs s'estima inicialment en 75.512,19 euros. L'empresa encarregada de portar a terme les obres serà Pasquina S.A.

Tal i com ja va informar aquest diari, la necessitat d'arranjar el vial i restablir el trànsit a la zona ha fet que l'Ajuntament hagi activat un procediment d'emergència «per efectuar els treballs amb la màxima celeritat possible. Aquest mecanisme comporta un estalvi de temps respecte la tramitació ordinària».