La falta d'un tallafoc deixa el teatre de Berga fora d'un programa cultural

La falta d'un tallafoc entre el magatzem i la platea de l'edifici del Teatre Municipal de Berga ha deixat fora aquest equipament del programa Anem al Teatre que ofereix espectacles culturals per a escolars. En el cas de Berga, el curs escolar 2018-2019, un total de 2.155 alumnes van presenciar els espectacles inclosos dins d'aquest programa que organitza la Diputació de Barcelona.

El proper curs l'Ajuntament de Berga participarà en el programa esmentat però no podrà fer servir el Teatre Municipal «perquè no s'adequa a la normativa que el programa demana als teatres», segons han confirmat a Regió7 fonts de l'àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Com que el teatre berguedà no compleix els requisits que demana l'ens provincial, les escoles de Berga que vulguin participar al programa hauran de desplaçar-se al teatre de l'Ametlla de Merola, «i alguns espectacles grans que no hi caben els derivaríem a Sallent». Serien aproximadament uns sis espectacles, sobretot de dansa, algun de música i un de circ. Es posarà a disposició de les escoles un servei de transport, i com que hauran de costejar-se els desplaçaments se'ls compensa amb un preu reduït de les entrades.

Fonts de la Diputació han explicat que «els ajuntaments que posen a disposició els seus equipaments escènics per dur a terme les funcions del programa Anem al teatre, han de certificar que l'espai escènic de titularitat municipal disposa de les assegurances de responsabilitat civil obligatòries i que compleix les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene». Aquest tràmit es demana cada 4 anys «quan renovem el protocol amb els ajuntaments adherits al programa». Es dona el cas que l'actual protocol s'ha acabat aquest curs escolar 2019-2020.

El dia 31 de gener del 2020, la Diputació va publicar al Butlletí Oficial de la Província el nou protocol de cara al curs 2020-21 i fins al curs 2023-24. «Quan es va demanar a l'Ajuntament de Berga la certificació ens va dir que no ens la podia enviar», han informat les fonts esmentades de la Diputació de Barcelona.

A hores d'ara no se sap quan es podran tornar a veure els espectacles de l'Anem al Teatre al municipal de Berga, segons ha admès la regidora de Cultura, Roser Valverde. El consistori ha de fer un projecte executiu per fer l'obra i no sap quan podrà fer-ho.

Roser Valverde ha dit que fa anys que saben que el teatre no té tallafoc. «Tenim un equipament que es va rehabilitar als anys 90 del segle XX i té mancances importants perquè no s'hi han fet inversions de manteniment regulars». Valverde ha exposat que el teatre «és un dels equipaments com tants d'altres que requereixen una inversió important» i que superen les possibilitats econòmiques del consistori berguedà.