L'exposició de les figures de la Patum a Sant Francesc s'inaugurarà el 10 de juliol

L'Ajuntament de Berga inaugurarà el divendres 10 de juliol l'exposició de Patum a la sala de Sant Francesc. En aquesta mostra s'hi podran veure les figures de la popular festa berguedana així com una part del seu vestuari. Aquesta serà la primera vegada que es fa una exposició de les figures que es podran veure de prop. Fins ara només s'havien exposat a la Casa de la Patum i s'han de veure a distància i a través d'un vidre. És previst que s'allargui fins el gener del 2021.

Tot i que s'havia anunciat que seria a partir del 3 de juliol, finalment serà el 10 de juliol. Així es va informar en la reunió del patronat de la festa celebrat divendres a la nit. Aquesta exposició permetrà veure les comparses a l'alçada que es veuen a la plaça. Fonts municipals han indicat que es complementarà amb textos, vídeos i so. El preu de l'entrada és de 5 euros. Els nens fins a 12 anys no pagaran. Cada dissabte a la tarda es farà una visita guiada a espais del barri vell relacionats amb la festa i valdrà 2 euros. Hi haurà diferents activitats didàctiques i tallers. El consistori repartirà entrades als comerços de Brega perquè les puguin facilitar als seus clients perquè visitin l'exposició.

El muntatge d'aquesta exposició ha tingut un cost de 15.000 euros.

Aquesta serà la segona exposició que acollirà Sant Francesc des que el setembre passat es va estrenar com espai expositiu amb un antològica del pintor berguedà Joan Ferrer.

A la mateixa reunió del patronat es va proposar incloure en el programa habitual de la festa l'entrega dels rams de les gegantes a les residències de Berga com es va fer aquest any arran de la covid-19.

A la reunió també es va fer un bon balanç dels actes de la Patum confinada que van tenir un important seguiment a les xarxes socials. Així mateix es va informar que el concert que s'havia de celebrar al castell de Berga i que es va suspendre per evitar aglomeracions es podria celebrar «més endavant»