Berga s'enfronta a una nova cruïlla judicial per les concessions del Berga Park i Queralt

Saber quin serà el futur de les dues concessions municipals més polèmiques de la història recent de Berga, la de l'hotel Berga Park i la de la vella hostatgeria, bar i restaurant de Queralt, a hores d'ara és una incògnita. El consistori berguedà ha de valorar la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que de facto anul·la la liquidació de les concessions aprovades pel ple l'abril del 2011 per incompliment dels contractes que les regeixen. L'alcaldessa, Montse Venturós, ha anunciat que convocarà els representants dels grups municipals per decidir què cal fer.

En concret, el consistori haurà de valorar si vol presentar recurs a la sentència del TSJC. Cal recordar que el 2016 una sentència anterior condemnava els concessionaris a retornar els béns de les concessions al consistori. La dar-rera resolució del TSJC revoca aquest determini. Els governants també poden asseure's amb els gestors d'Inberga Tur i buscar una sortida pactada.

Però, com s'ha arribat fins aquí? La gènesi de l'actual atzucac de les concessions es va començar a escriure el 1992 (llavors no se sabia) , quan l'Exèrcit va dir que tancava la caserna militar al pla de l'Alemany que havia obert portes el 1948. Les va tancar el 30 de setembre de l'any 1993.

L'Ajuntament es va convertir en el propietari de les 3,5 hectàrees que ocupava la caserna el 23 de febrer del 1999 i les va escripturar per valor d'1,8 milions d'euros. Però ja abans de formalitzar la compra el consistori havia iniciat el procés de reconversió de les velles instal·lacions militars per a usos civils. Així, l'antiga residència d'oficials va esdevenir una residència per a gent gran. L'edifici de les cavalleries ara és el fons de reserva del Museu Comarcal de Berga, l'edifici de la Companyia Nova acull les dependències dels Mossos d'Esquadra. Es va reconstruir el vell Pavelló de Suècia, que acull l'Arxiu Comarcal del Berguedà i les seus d'Òmnium del Berguedà i el Casal d'Europa, també es va erigir un nou edifici judicial i l'escola bressol municipal.

Per l'edifici central de la caserna l'Ajuntament del moment va preveure construir-hi un hotel. I també una escola d'hostaleria per formar els joves berguedans.

L'Ajuntament de Berga va atorgar l'actual concessió de l'hotel i també de les instal·lacions de Queralt el 17 juliol de l'any 2002 a un grup d'una vintena d'empresaris, la societat Inberga Tur. Van ser els únics que es van presentar en aquell concurs. La gran novetat de la convocatòria va ser que l'Ajuntament va afegir a l'hotel Queralt. Des del 1999, el consistori havia fet tres concessions de l'hotel que no havien reeixit.

Així doncs, l'enèsima convocatòria per adjudicar l'hotel després de diferents experiències frustrades va posar aquest edifici i Queralt en mans d'un grups d'empresaris de casa.

Les obres de reconversió de l'edifici central de la caserna militar en un hotel estaven aturades des de l'any 1999. Inberga Tur va avançar a l'Ajuntament de Berga els diners del cànon que els pertocava pagar pels cinquanta anys de concessió. D'aquesta manera es van poder reprendre els treballs. El flamant hotel Berga Park va obrir portes l'agost del 2003.

Tanmateix, el projecte de Queralt va quedar aturat. El grup empresarial no van aconseguir convertir l'hostatgeria de Queralt en hotel, ni reformar i reobrir el restaurant i modernitzar aquestes instal·lacions com volia. Inicialment havien previst que costaria 2,2 milions d'euros i més tard van xifrar-ho en 3,6 milions. En el seu moment van argumentar que havent assumit una inversió més gran de la prevista per tal de poder posar en marxa l'hotel i que no es podien fer càrrec de la despesa que suposava obrir Queralt. També van lamentar que no havien rebut ajudes públiques.

El negoci de l'hotel no va rutllar. La societat va fer efectiu el tancament del Berga Park l'any 2008, per Nadal. Va al·legar «raons tècniques i econòmiques» per tal de justificar-ho. Amb aquesta decisió van posar fi a la sagnia econòmica que els suposava mantenir un negoci, l'hotel de 3 estrelles, sense que fos rendible. El 2012 van presentar un concurs de creditors voluntari. Van subrogar les concessions a l'empresari berguedà Pep Graus, que les gestiona.

L'Ajuntament de Berga va iniciar el procés administratiu per liquidar els contractes de les concessions d'InbergaTur el 4 de juny del 2009 per incompliment del contracte. I ho va tornar a aprovar l'octubre del 2010 així com l'abril del 2011. Aquesta darrera vegada un informe de la comissió juridicoassessora de Generalitat va avalar tant els arguments jurídics de l'ens berguedà com el procediment que havia seguit.