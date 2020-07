El Berguedà dona a conèixer els seus productes agroalimentaris al sector del comerç i turisme

Un total de 18 productors i establiments d'agroalimentació del Berguedà han participat aquest dilluns a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella en una jornada de treball per donar a conèixer els productes de proximitat del Berguedà



La sessió ha servit per posar en contacte els productors berguedans amb els responsables d'establiments de comerç, restauració i turístics per tal que els productes de la comarca tinguin presència a restaurants, comerços o allotjaments.

La sessió ha consistit en una dinàmica networking en la que s'ha establert un temps de 10 minuts per tal de facilitar contacte i acords entre venedor-comprador. En la jornada hi ha participat empreses de productes càrnics com xai, pollastre i vedella; productes làctics com formatges, iogurts i mato; mel o cervesa artesanal. Així com allotjaments i restaurants de la comarca.



El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall ha explicat que aquesta jornada "compleix els compromisos adquirits durant la pandèmia on vam reunir el sector agroalimentari, el sector turístic i comercial i ens van fer aquest encàrrec». Vall ha destacat que aquesta jornada ha permès «organitzar un espai per conèixer-se més els productes del territori i poder-los oferir als clients i turistes». També és un aparador «per saber com treballen i el valor afegit que té el producte». El presidnet de l'Agència berguedana ha expressat el seu desig de «poder fer una bona temporada turística i que s'allargui molt, fins al setembre i tot».

Lluís Vall ha anunciat que aquest primer networking tindrà continuïtat. «Aquesta és la primera experiència i ha arribat per quedar-se. A la tardor farem una segona edició per preparar la temporada de tardor i Nadal"



Aquesta jornada l'ha organitzat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb el suport de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Leader en el marc del projectes Gustum i de la Xarxa de Productes de la Terra de Diputació de Barcelona.