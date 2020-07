Gironella presenta una Festa Major atípica amb Suu com a cap de cartell

Gironella tindrà Festa Major. Els propers 14, 15 i 16 d'agost la vila berguedana viurà una celebració diferent, en un format reduït i adaptat a les mesures de seguretat de la covid-19. El consistori gironellenc ha anunciat que els actes es concentraran íntegrament a la plaça de l'Estació, que es convertirà en un recinte tancat amb capacitat per a 400 persones. En els tres dies de festa es realitzaran actes culturals per tots els públics amb especial protagonisme per la coneguda la cantautora Suu, autora de la cançó de l'estiu de TV3.

En la presentació de la Festa Major davant els mitjans de comunicació David Font, alcalde de Gironella, va explicar que «hem estat treballant perquè Gironella tingui Festa Major 2020 malgrat les restriccions i les dificultats que suposa la covid-19. Hem estat planificant i adaptant-nos per complir tots els protocols de seguretat i volem seguir recalcant davant la ciutadania que s'ha de tenir responsabilitat i no abaixar la guàrdia».

La Festa Major de Gironella 2020 serà atípica, curta, però no per això menys intensa. Els sis dies tradicionals passen a ser tres i els actes no estaran repartits per la vila sino que seran en un unic espai, la plaça de l'Estació. Allí s'habilitarà un envelat a l'aire lliure que comptarà amb un tancament que permetrà controlar l'aforament. «Ens hem inspirat en el format del Vermúsic, tindrem un Vermúsic XXL amb aforament per 400 persones distribuïdes en 75 taules», va exposar el regidor Lluís Vall.

Les persones interessades en aconseguir una d'aquestes taules hauran d'entrar a l'aplicació de l'Ajuntament de Gironella o a la plataforma Entradium per comprar la seva taula on gaudir de les actuacions en directe al costat dels seus amics o familiars. Les taules tindràn una capacitat per a 2, 4, 6 o 10 persones i es posaran a la venda en les properes setmanes.

A dins l'envelat s'hauran de seguir les mesures de seguretat contra la covid-19. S'haurà d'accedir amb mascareta, hi haurà una separació de dos metres entre taules i carrils marcats per entrar i sortir. «No voliem cadires separades ja que no es pot interactuar amb el teu cercle, l'espai ens ho permet i pensem que és una bona alternativa per venir amb amics i familiars», va dir Vall. Al finalitzar cada actuació musical, els assistents hauran d'abandonar l'envelat i un grup de joves voluntaris del pobles realitzaran la desinfecció de l'espai per procedir amb la següent celebració.

A l'envelat hi haurà un espai gastronòmic format per sis "food trucks" on els assistens podran comprar menjar i beure. Dos d'ells els pagarà l'Ajuntament de Gironella i els posarà a disposició de dos restaurants del poble perquè es puguin beneficiar d'aquesta atípica Festa Major.

El pressupost de la Festa Major de Gironella s'ha vist reduït a la meitat. El consistori tenia inicialment 80.000 euros per destinar a la festa però n'ha dotat la meitat a la lluita contra la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, el pressupost final de la Festa Major 2020 serà de 40.000 euros.

La programació de la Festa Major serà variada per atraure a tots els públics. Hi haurà espectacles infantils, concerts joves, vermuts musicals, havaneres i el concert clàssic d'orquestra. «La idea era comprimir però no deixar cap dels cicles d'edat que tenim a Gironella. Podem estar contents d'adaptar al màxim aquesta proposta i tenim cap de cartell potents com la Suu, Hotel Cochambre, un tribut a Supertramp o l'orquestra Venus», va descobrir Vall. El programa íntegre de la festa serà presentat properament.

Per últim, Font i Vall van insistir que la celebració es portarà a terme sempre que la situació sanitària ho permeti i que no els tremolarà el pols si s'ha d'arribar a cancel·lar. «Estem preparats per celebrar la Festa Major amb les mesures contra la covid-19 però les circumstàncies que avui ens fan dir que estem preparats si no som responsables tots plegats, si no fem cas de les autoritats sanitàries i si no fem un us cívic dels nostres comportament ens podem veure abocats a replantejar-ho i fins i tot a suspendre-ho», va dir l'alcalde.