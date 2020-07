Salut reobre el Punt d'Atenció Continuada de l'Alt Berguedà a partir de dissabte 11 de juliol

El Punt d'Atenció Continuada Alt Berguedà, situat al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Guardiola de Berguedà, recuperarà progressivament la seva activitat els dissabtes, diumenges i festius de 8 del matí a 8 del vespre a partir del proper dissabte 11 de juliol. Així ho ha anunciat l'Insittu Català de la Salut (ICS) aquest dilluns

Abans d'anar-hi cal trucar per telèfon (93 822 71 72) o bé contactar-hi a través de l'eConsulta, o de l'opció 'Com et podem ajudar, contacteu amb mi' de la pàgina web de programació de visites, «amb l'objectiu de concretar els detalls de la visita» segons fonts de l'ICS.

Fons de l'ICS han dit que «en cas que els professionals recomanin una atenció presencial, es recordaran a la ciutadania les indicacions següents: l'ús de la mascareta és obligatori; els acompanyants només es permeten en casos imprescindibles; cal arribar a l'hora de la visita indicada, no abans; cal respectar la senyalització i les indicacions dels professionals; cal rentar-se les mans sovint, i respectar la distància de seguretat»

Els usuaris també es podran adreçar al telèfon 061 davant de qualsevol consulta. El CUAP Berga, situat a l'hospital comarcal Sant Bernabé, donarà cobertura a la població de l'Àrea Bàsica de Salut Alt Berguedà (Guardiola de Berguedà), de dilluns a diumenge, de les 8 del vespre a les 8 del matí

Evitar els desplaçaments als CAP

Fonts de l'ICS han fet una crida per «evitar els desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària, en el moment actual». Per això es recomana utilitzar el telèfon, l'opció Com et podem ajudar, contacteu amb mi del web de programació de visites o la consulta virtual.

Així mateix, els professionals de l'ICS a la Catalunya Central han recordat «la importància de donar-se d'alta a l'aplicació La Meva Salut, per tenir accés a totes les dades i a les consultes en línia (l'eConsulta i la videoconsulta)·

L'alta a La Meva Salut es pot fer excepcionalment des de l'enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-03-18-atencio-no-presencial-lamevasalut o a través del telèfon 900 053 723, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.