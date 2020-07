Berga i Solsona s'estrenen avui com a seus de la prova d'accés a la universitat

Els estudiants no podran estar-se a l'interior del centre quan acabin la prova com els anys anteriors

Els estudiants no podran estar-se a l'interior del centre quan acabin la prova com els anys anteriors Arxiu/Hajar Echenouili

Berga i Solsona s'estrenaran avui com a seus a on es faran les proves d'accés a la universitat, la selectivitat. Fins ara els estudiants que l'havien de fer es desplaçaven a Manresa. L'emergència sanitària que ha provocat la covid ha introduït canvis per evitar aglomeracions, desplaçaments d'estudiants en la mesura que sigui possible i, en definitiva, extremar les precaucions per evitar contagis.

A Manresa també hi haurà un tribunal més. Als habituals dels últims anys a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, la Fundació Universitària del Bages i a l'institut Lacetània, s'hi afegeix, aquest any, l'institut Lluís de Peguera. A Igualada, que depèn del tribunal de Manresa, hi haurà 3 punts on es farà l'examen, un més que el curs passat. La selectivitat comença avui a primera hora del matí i s'allargarà fins divendres.

A Berga l'examen de la prova d'accés a la universitat (PAU) es durà a terme a l'institut Guillem de Berguedà. Tots els alumnes de la comarca faran l'examen al centre. A Solsona el tribunal i la prova serà a l'institut Francesc Ribalta.

Manresa és una de les 8 seus territorials centrals de la PAU. Les altres són a Barcelona, Lleida, Mataró, Tortosa, Girona, Tarragona i Vic. De Manresa en depenen 10 tribunals, cadascun dirigit per un president. A la capital del Bages n'hi ha 5. Els altres són el de Berga, el de Solsona i els 3 d'Igualada.

700 estudiants a Manresa

A Manresa és previst que uns 700 estudiants d'arreu de la comarca del Bages facin la prova. En són uns 200 menys que els cursos anteriors, tenint en compte que estan més repartits entre diferents seus. En el cas de la capital del Bages les proves es faran a la Universitat Politècnica, on hi ha dos tribunal; a la Fundació Universitària, on n'hi ha 1; i els instituts Lacetània i Lluís de Peguera, on n'hi ha un, també, a cadascun.

La selectivitat començarà a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura. La covid també ha fet canviar la dinàmica de l'avaluació. Cada dia els estudiants hauran de fer tres proves. La primera a les 9 del matí, la segona a les 12 del migdia i la tercera a les 3 de la tarda. Tres exàmens cada dia fins divendres, quan tan sols n'hi haurà dos. Habitualment la selectivitat durava 3 dies. Enguany s'han buscat nous espais, noves franges horàries i s'ha allargat un dia. A això cal afegir-hi que s'ha preparat tot perquè es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Els estudiants estaran separats a les aules i les entrades i sortides dels centres estaran controlades. «S'han pres totes les mesures necessàries per minimitzar riscos», han assegurat responsables dels tribunals a Manresa.

A més a més es donaran instruccions als alumnes perquè un cop acabin la prova, tenen una hora i mitja per fer-les, no es quedin a l'interior del centre d'ense-nyament, sinó que surtin a fora. D'aquesta manera es volen evitar possibles aglomeracions.

A Catalunya gairebé 40.000 alumnes faran les proves d'accés a la universitat. És la selectivitat amb més inscrits de la història. Hauran d'accedir a la sala d'examen amb mascareta i se la podran treure després que s'hagin repartit els enunciats, sempre que es mantingui la distància de seguretat d'1,5 metres, va anunciar ahir la Secretaria d'Universitats (SUD). La PAU 2020 se celebrarà a 216 tribunals, mentre que l'any passat en van ser 165. Se celebraran a 63 municipis diferents davant els 20 de la selectivitat passada.

Universitats té previst distribuir 2.500 litres de gel hidroalcohòlic entre les diferents seus dels exàmens, i els professors hauran d'esperar un mínim de 3 hores abans d'obrir els sobres amb la prova per començar-los a corregir.