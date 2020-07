El Berguedà explora les oportunitats que li ofereix la tecnologia 5G

Unes quaranta persones han participat avui en una sessió de treball organitzada pel Consell Comarcal del Berguedà per explorar les oportunitats que ofereix la tecnologia 5G per la comarca. L'acte que ha estat presencial s'ha fet al pavelló de Suècia.

El conseller Jordi Sabata ha explicat a Regió7 que el taller ha servit «per començar a definir quines poden ser les possibles aplicacions al Berguedà». A la jornada hi han participat representants del sector públic i també d'empreses « per veure què necessita la comarca».

La jornada ha anat a càrrec de l'empresa 5G Barcelona que «ens faran un informe i veure si hi ha experiències que ens permetin implantar un programa pilot i crera un ecosistema al voltant que generi activitat».

Jordi Sabata ha defensat la necessitat de tenir un projecte perquè després puguin buscar finançament.