L'estrena de Berga com a seu de les PAU transmet confiança als estudiants

L'Institut Guillem de Berguedà de Berga s'ha estrenat aquest dimarts com a seu de les proves d'accés a la universitat (PAU) amb satisfacció generalitzada per part d'alumnes i professorat. Un total de 179 estudiants de la comarca, més els de l'institut de Navàs, s'han concentrat al centre berguedà per començar a les 09.00h una selectivitat atípica.

Els alumnes han vist com els nervis tradicionals d'aquesta cita s'han barrejat amb l'ús obligatori de mascareta, la presència dels gels hidroalcohòlics i les mesures de seguretat a l'interior del recinte. Tot i això, el fet de no haver d'anar a Manresa a fer les proves ha ajudat als alumnes berguedans a sentir-se més a prop de casa i no afegir més angoixa a una situació ja de per sí anòmala.

El director de l'Institut Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, ha explicat a Regió7 que realitzar les PAU a Berga és positiu per als joves. «És una gran avantatge, el desplaçament és molt més curt i son menys alumnes al centre. A l'hora d'entrar ha estat tot molt més fàcil, han pogut trobar millor a les aules que havien d'anar... en això hi hem guanyat, i és bo pels alumnes», afirma.

El centre s'ha esforçat en els dies previs per tenir-ho tot apunt per la gran cita, però Camprubí no té dubtes de que aquestes petites molèsties pel centre son un benefici per als joves. «Per la gent del Berguedà va bé fer les proves aquí a Berga, fer-ho com més a prop de casa millor, i pels nostres alumnes del centre doncs encara més. Encara no sabem com aniran aquests quatre dies. Pel centre ha representat una mica de rebombori, ja que s'han distribuit les entrades, les sortides, els cartells... hi ha hagut moviment però aquest any la problemàtica ha estat en que el context era molt complicat, però en un any normal no representa cap inconvenient en continuar fent la selectivitat aquí», confirma Camprubí.

Els 179 alumnes que fins aquest divendres realitzaran les proves a l'institut berguedà s'asseuran sempre a la mateixa cadira de la mateixa aula. Avui, a les 09.00h en punt, tots ells eren a les seves cadires amb la mascareta posada, ja que només se la podran treure durant l'examen. Un cop finalitzi, se l'hauran de tornar a posar de forma obligatòria. La resta de mesures de seguretat les ha preparat a consciencia l'Institut de Berga. El seu director exposa que «ens van demanar si podiem ser centre de les PAU i ens van assignar unes aules, ens van dir que a cada aula hi havia d'haver 12 alumnes i vam buidar taules deixant els llocs justos. Hem fet uns circuits amb tres entrades diferents perquè no s'acumulin tots els alumnes al mateix lloc, tenim gel a les entrades, als lavabos, cartells que recorden l'ús obligatori de mascareta i tots els aspectes de seguretat necessaris».

El que s'ha pogut veure aquest matí en els instants previs al primer examen ha estat exemplar. «Tots els alumnes han vingut amb mascareta i s'han posat gel. Hi estan bastant acostumats. De distància no n'hi havia massa a l'entrada, però tots portaven mascareta. Quan acabin l'examen baixaran al pati ja que hi ha estona perquè han esponjat els horaris entre un examen i un altre, hi ha una hora i mitja. Baixaran al pati, sortiran... la idea és que no es quedin a dins si no que surtin a l'exterior», diu Camprubí. Pel que fa a la desinfecció de les classes, es farà al finalitzar el dia, ja que cada alumne té el seu lloc assignat. El que si que es netejarà i desinfectarà diverses vegades al dia seran els poms de les portes, les baranes i els lavabos.

Els alumnes han viscut una prèvia de les proves d'accés a la universitat totalment anòmala per culpa de la pandèmia, ja que aquestes s'han realitzat un mes més tard del que és habitual. Aquest temps pot haver servit per preparar-se millor, però també per generar una angoixa que aquest matí tenien ganes de deixar enrere. «No ha estat gens fàcil ja que ha estat un mes mes tard. L'últim trimestre va ser molt complicat i tot i que hem tingut acompanyament als alumnes ha estat complicat. Se'ls ha fet llarg ja que han estat molt temps estudiant per la selectivitat. Crec que els anirà bé, però se'ls ha fet llarg i estaven nerviosos. Ara tenen ganes de treure's-ho de sobre», afirma Camprubí.

El professorat present aquest matí a les aules de l'IES Guillem de Berguedà també provenia de tota la comarca del Berguedà, ja que el Departament va obrir una llista de voluntaris de professors que volguessin ajudar en la realització de les PAU.