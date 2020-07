La descentralització i les mesures de seguretat contra la covid-19 marquen l'inici de les PAU

La descentralització de les proves d'accés a la universitat va protagonitzar l'estrena d'una selectivitat 2020 marcada per les mesures de seguretat contra la covid-19. L'emergència sanitària ha introduït canvis per esquivar les aglomeracions i desplaçaments d'estudiants amb l'objectiu d'evitar contagis. Berga i Solsona es van estrenar aquest dimarts com a seus de les PAU, i Manresa i Igualada van afegir un punt més.

A l'institut Guillem de Berguedà de Berga 179 estudiants de la comarca, i els de l'institut de Navàs, van veure com els nervis tradicionals d'aquesta cita es barrejaven amb l'ús obligatori de mascareta, la presència de gels hidroalcohòlics i les mesures de seguretat a l'interior del recinte. La descentralització i no haver d'anar a Manresa o a Barcelona a fer les proves va ajudar els alumnes berguedans a sentir-se més a prop de casa i no afegir més angoixa a una situació ja de per si anòmala.

El director de l'institut Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, va explicar a Regió7 que fer les PAU a Berga per primer cop «és una gran avantatge. El desplaçament és molt més curt i són menys alumnes al centre. A l'hora d'entrar ha estat tot molt més fàcil, han pogut trobar millor les aules on havien d'anar i en això hi hem guanyat, és bo per als alumnes». El centre es va esforçaren els dies previs per tenir-ho tot llest, però Camprubí no dubta que aquestes petites molèsties de preparació són un benefici per als joves. «Per a la gent del Berguedà va bé fer les proves aquí a Berga, fer-ho com més a prop de casa, millor. Encara no sabem com aniran aquests quatre dies, per al centre ha representat una mica de rebombori, ja que s'han distribuït les entrades, les sortides, els cartells... però aquest any la problemàtica ha estat que el context era complicat, en un any normal no representaria cap inconvenient continuar fent-ho aquí», va dir.

Els 179 estudiants que fins aquest divendres faran les proves a l'institut berguedà s'asseuran sempre a la mateixa cadira de la mateixa aula. Ahir, dimarts, a les 9 en punt, tots ja eren a les seves cadires amb la mascareta posada, ja que només se la podran treure durant els exàmens. La resta de mesures de seguretat les ha preparat a consciència l'institut de Berga seguint les directrius d'Ensenyament. El seu director va exposar que «a cada aula hi ha d'haver 12 alumnes. Hem fet uns circuits amb tres entrades diferents perquè no s'acumulin al mateix lloc, tenim gel a les entrades, als lavabos, cartells informatius que recorden l'ús obligatori de mascareta i tots els aspectes de seguretat necessaris».

El que es va poder veure els instants previs al primer examen a l'institut berguedà va ser exemplar, ja que tots els alumnes portaven la mascareta i seguien les indicacions. Els estudiants han viscut una prèvia de les PAU anòmala, ja que aquestes s'han dut a terme un mes més tard. «No ha estat gens fàcil. Tot i que hem realitzat un acompanyament als alumnes, ha estat complicat. Han estat molt temps estudiant, se'ls ha fet llarg i estaven nerviosos. Ara tenen ganes de treure-s'ho de sobre», va exposar Camprubí.