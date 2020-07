El Govern crearà una comissió de seguiment del projecte de Cercs

El departament de Territori i Sostenibilitat farà una comissió de seguiment del projecte de creació d'una planta incineradora a la vella tèrmica de Cercs. Així ho va explicar, ahir, en declaracions a Regió7, Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Aquesta decisió es va anunciar en una reunió telemàtica que el conseller Damià Calvet i el seu equip van mantenir, ahir a la tarda durant gairebé 2 hores, amb alcaldes del Berguedà i representants dels grups polítics del Consell del Berguedà.

Posteriorment, Mercè Rius va explicar a aquest diari que l'objectiu d'aquesta comissió «és fer el seguiment de tota la tramitació del projecte». Un procés que pot allargar-se fins al 2022. A la comissió hi haurà representants del Consell Comarcal, dels grups que hi són presents i del departament de Territori i Sostenibilitat i «es farà el seguiment de tota la tramitació». Segons va assegurar Rius, «habitualment això no es fa però volem que hi hagi la màxima transparència i escoltar el territori», va indicar la directora general. La responsable ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat va dir que coneixen l'oposició frontal que aquest projecte ha generat al Berguedà. Per això creen aquesta comissió.

En el decurs de la reunió, els representants del departament van explicar en quin moment es troba la tramitació del projecte. Concretament, Mercè Rius va informar que el 5 de juny «vam rebre de l'Ajuntament de Cercs l'informe urbanístic favorable». A partir d'ara, comença una nova etapa de la tramitació. El departament enviarà la documentació a diferents organismes com l'Agència Catalana de l'Aigua, la de Residus i l'Ajuntament de Cercs perquè s'hi pronunciïn. En aquest cas «i de forma excepcional» –va precisar Mercè Rius–, també es demanarà un informe al Consell Comarcal del Berguedà, així com al departament de Salut, ateses les característiques de la proposta.

Els representants de la Generalitat van explicar als alcaldes que el seu paper és «tramitar aquest projecte». «Tenim una normativa i s'ha de complir», va indicar Rius.

D'altra banda, mig centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça d'Europa de Berga, sota la seu del Consell Comarcal del Berguedà, per mostrar el seu rebuig al projecte de la planta incineradora de Cercs. Va ser la primera acció d'ençà del confinament per la covid-19.

La portaveu de la plataforma, Martina Marcet, va explicar que han volgut reactivar les protestes contra el projecte de creació d'una planta a Cercs. I va anunciar que de cara a final d'agost preveuen fer mobilitzacions per oposar-se al projecte.