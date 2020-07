El govern del Consell Comarcal rebutja la urgència d'una moció d'ERC per destituir Jesús Calderer

El govern del Consell Comarcal ha fet pinya al costat del conseller i alcalde de Cercs Jesús Calderer i ha desestimat la urgència d'una moció presentada per ERC que demanava la dimissió del conseller de medi natural pel projecte de la incineradora de Cercs. Amb els vots a favor d'ERC i CUP i els vots en contra de Junts, PSC i els independents Patrocini Canal i Pep Llamas la urgència per entrar la moció a l'ordre del dia ha quedat desestimada.

Abans de la votació celebrada en el ple ordinari de l'ens comarcal que ha tingut lloc aquest dimecres, els consellers han entrat en un debat intens sobre el paper de Jesús Calderer en la futura incineradora i la seva relació amb el càrrec que ocupa a l'ens. Abel Garcia i Pep Llamas han alabat la tasca de Calderer com a conseller i el president Josep Lara ha afirmat que «personalment no m'agrada barrejar política local amb un Consell Comarcal».

Jesús Calderer ha parlat amb Regió7 i ha explicat que "la moció per demanar la meva dimissió em sembla un atac personal d'ERC perquè realment el posicionament de l'equip de govern és el mateix, ni a favor ni en contra. Un projecte de 300 milions d'euros, la creació d'un centenar de llocs de treballs i que ens diuen que l'aspecte mediombiental no ha de ser un problema, només demanem que s'estudi el projecte, ja que ara amb covid és mes necessari que mai per l'economia de la comarca».

El republicà Eduard Coronado, que ha llegit el contingut de la moció, ha negat que s'ataqués personalment a Calderer i ha explicat que «s'està posant en perill la feina feta en els últims anys d'un model estratègic de la comarca al voltant de l'entorn natural. Des de l'Ajuntament de Cercs s'està promovent la incineradora en contra del model comarcal i per aquest motiu solicitem la destitució de Jesús Calderer».

Calderer ha replicat a Coronado i ha dit que «l'Ajuntament de Cercs no promou res. Això ho fa un particular i nosaltres el que diem és que es debati. Jo com alcalde no puc dir que no a una inversió d'aquestes dimensions».