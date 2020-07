El govern del Consell fa pinya al voltant de Calderer i rebutja la moció per fer-lo dimitir

El govern del Consell Comarcal del Berguedà va fer pinya al voltant del conseller i alcalde de Cercs, Jesús Calderer, i va desestimar la urgència d'una moció presentada per ERC en què es demanava la dimissió del conseller de Medi Natural pel projecte de la incineradora de Cercs.

Amb els vots a favor d'ERC i CUP i els vots en contra de Junts, PSC i els independents Patrocini Canal i Pep Llamas la urgència per entrar la moció a l'ordre del dia va quedar desestimada. Abans de la votació celebrada al ple de l'ens comarcal que va tenir lloc ahir, els consellers van entrar en un debat intens sobre el paper de Calderer en la futura incineradora i la seva relació amb el càrrec que ocupa a l'ens. Abel Garcia i Pep Llamas van alabar la tasca de Calderer com a conseller, i el president Josep Lara va afirmar que «personalment no m'agrada barrejar política local amb un consell comarcal».

Jesús Calderer va parlar amb Regió7 i va afirmar que «la moció per demanar la meva dimissió em sembla un atac personal d'ERC perquè realment el posicionament de l'equip de govern és el mateix, ni a favor ni en contra. Només demanem que s'estudi el projecte». Eduard Coronado, d'ERC, va negar que es tractés d'un atac personal contra Calderer.